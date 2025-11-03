SUCCESSOS
Detinguts per robar un nadó a la seua mare a Càceres
La dona els va deixar a càrrec del menor mentre s’absentava d’un establiment. Va ser localitzat en una finca sa i estalvi
La Guàrdia Civil va detenir la setmana passada un home de 47 anys i una dona de 48 com a presumptes autors d’un delicte de detenció il·legal després d’haver robat un nadó a la localitat de Navalmoral de la Mata, a Càceres.
La sostracció del petit va tenir lloc la nit del 25 d’octubre, quan la mare del menor es trobava en un establiment de la localitat, en companyia de l’autora dels fets. En un moment determinat la dona es va haver d’absentar momentàniament del lloc i quan va tornar al cap de poc temps a l’establiment va comprovar que ni la detinguda ni el seu fill no hi eren. La mare va intentar contactar amb la dona que s’havia quedat a cura del nadó i, al no poder fer-ho, ho va posar en coneixement d’immediat de la Policia Local del municipi, que al seu torn, va informar la Guàrdia Civil, que va activar un dispositiu de recerca per provar de localitzar tant la dona com el menor.
El nadó va ser localitzat en una finca situada en un paratge aïllat de la comarca del Campo Arañuelo, on també van ser localitzats els presumptes autors. El nen es trobava en “perfecte estat de salut”.
■ Un nen d’onze anys va morir ahir després de ser atropellat per un cotxe a l’autovia A-92, a l’altura de la localitat granadina de Huétor Tájar. L’accident es va registrar passades les 6.40 hores al quilòmetre 201 de l’A-92 quan el menor es trobava sol a la carretera per causes que s’estan investigant. Segons va explicar l’alcalde de la localitat, Fernando Delgado, el nen, originari de Bolívia, va arribar al municipi fa al voltant d’un any per viure-hi amb els dos germans i la mare.
D’altra banda, una nena de també 11 anys va resultar ferida de gravetat després de ser atropellada al centre de Barcelona per un autobús de la línia H12 de Transports Metropolitans de Barcelona. La menor va ser traslladada a l’Hospital Sant Joan de Déu.