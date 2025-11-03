Hauran d'indemnitzar un policia local de Valls que fora de servei va intervenir als atemptats de Cambrils
L'agent pateix estrès posttraumàtic des de la seva actuació el 17-A i va arribar a estar hospitalitzat
El jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha sentenciat que l'Ajuntament de Valls haurà d'indemnitzar amb uns 350.000 euros un agent de la Policia Local de Valls que va intervenir en els atemptats del 17-A a Cambrils quan estava fora de servei. Segons ha avançat 'El País' i ha confirmat l'ACN, la raó és l'estrès posttraumàtic que l'home pateix arran de la seva actuació, ja que va aturar un dels terroristes quan corria pels carrers de Cambrils. En aquells instants, el gihadista es va enfrontar directament amb el policia fora de servei i va córrer cap a ell amenaçant amb fer detonar el cinturó d'explosius que duia -i que després es va comprovar que era fals-. Va ser llavors quan els Mossos d'Esquadra van abatre el terrorista.
Arran d'aquests fets, el policia va estar 718 dies amb un quadre clínic de reacció aguda a l'estrès, motiu pel qual va arribar a estar quatre dies hospitalitzat, segons consta en la demanda que va presentar el seu advocat, José Antonio Bitos, del sindicat USPAC. El policia va sol·licitar una indemnització per la via administrativa el 27 de juliol del 2022, però el consistori no va respondre, fet que va permetre presentar la demanda al jutjat.
En l'escrit, el lletrat explica que l'agent es va enfrontar a Omar Hichamy, es va identificar com a agent i li va donar l'alto. En no fer-li cas, el policia "va intentar tancar-li les possibles vies d'escapament i es va identificar reiteradament". "L'individu el cridava desfiant 'policia vine' i 'allahu akbar' amb la posada damunt un dels pots que portava a mode de cinturó d'explosius", recull la demanda, que a la vegada recupera la sentència del judici dels atemptats que es va celebrar a l'Audiència Nacional. "El terrorista Omar Hichamy avançava cap a la posició" del policia "fins que un dels agents dels Mossos d'Esquadra li va disparar i va caure a terra". Tot i això, "el terrorista es va aixecar i es va tornar a dirigir" cap a l'agent fora de servei "mirant-lo amb un somriure i amb el mateix crit", fins que va tornar a ser disparat per un agent dels mossos, que ja va suposar-li la mort.
Tot i això, la sentència de l'Audiència Nacional no el menciona com a víctima del terrorisme i fins ara no ha rebut cap indemnització pels danys rebuts. En canvi, sí que va rebre una felicitació de l'Ajuntament de Cambrils per la seva actuació. Segons la sentència, l'Ajuntament de Valls pot presentar recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.