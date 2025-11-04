SUCCESSOS
Denuncien maltractaments en un centre d’educació de Blanes
El departament d’Educació ha obert un expedient al Centre d’Educació Especial El Ventijol de Blanes (Selva) per presumptes maltractaments als alumnes amb autisme. Segons La Vanguardia, diversos docents van denunciar que es produïen agressions verbals i físiques, com estrebades d’orella o bufetades. La conselleria va indicar que la primera inspecció va recollir versions contradictòries dels fets i “no s’han pogut demostrar les conductes denunciades”.