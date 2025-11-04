SEGRE

SUCCESSOS

Denuncien maltractaments en un centre d’educació de Blanes

Entrada del Centre d’Educació Especial El Ventijol de Blanes. - GERARD VILÀ/ACN

Entrada del Centre d’Educació Especial El Ventijol de Blanes. - GERARD VILÀ/ACN

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El departament d’Educació ha obert un expedient al Centre d’Educació Especial El Ventijol de Blanes (Selva) per presumptes maltractaments als alumnes amb autisme. Segons La Vanguardia, diversos docents van denunciar que es produïen agressions verbals i físiques, com estrebades d’orella o bufetades. La conselleria va indicar que la primera inspecció va recollir versions contradictòries dels fets i “no s’han pogut demostrar les conductes denunciades”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking