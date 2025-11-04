TRIBUNALS
El fiscal general insisteix que no va filtrar el correu del nòvio d’Ayuso
En l’inici del judici contra ell, en què la seua defensa carrega contra la instrucció. La fiscal Lastra va avisar que es “filtraria” però García Ortiz va dir que no importava
El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va dir ahir que “no” es considera autor ni responsable d’un presumpte delicte de revelació de secrets en la suposada filtració d’un correu relacionat amb la causa per frau a Hisenda d’Alberto González Amador, parella d’Isabel Díaz Ayuso.
La vista oral contra ell va arrancar al Tribunal Suprem amb la lectura per part de la lletrada de l’administració de Justícia de la interlocutòria d’obertura de judici, que el fiscal general, vestit amb toga i assegut a la dreta dels advocats de l’Estat que el representen, i no al banc dels acusats, va seguir atent.
La seua defensa va denunciar una “instrucció inquisitiva” i va demanar la nul·litat de les actuacions. La lletrada Consuelo Castro va exposar que s’han produït múltiples vulneracions del dret a un procés just per la “idea preconcebuda” que García Ortiz era culpable i va parlar d’“inacceptables” retards en els tràmits sol·licitats per la seua part.
Ahir, el fiscal Julián Salto, que va investigar González Amador per delictes fiscals, va afirmar que l’ordre dels seus superiors perquè informés d’aquest assumpte va ser “legal”, encara que va admetre que no li va semblar que el cas tingués “substància” perquè era “un frau més”. Així mateix, la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, va assegurar que “no hi va haver clandestinitat” al retre comptes als seus superiors sobre els emails en què s’acusa el fiscal general de l’Estat de filtrar i va atribuir les sospites de filtració a un “exabrupte” de la titular de la Fiscalia Superior de Madrid, Almudena Lastra. A aquesta declaració la va seguir la de la mateixa Almudena Lastra, que va dir que va advertir que els correus electrònics del nòvio de Díaz Ayuso es “filtrarien”, ratificant que quan va preguntar directament a García Ortiz si ho havia fet li va contestar que això no importava. “Se’m va gravar a l’ànima”, va dir.
El Suprem jutjarà fins al dia 13 si García Ortiz va incórrer en un delicte de revelació de secrets pel qual les acusacions particular i popular sol·liciten entre quatre i sis anys de presó i fins a 12 d’inhabilitació. La Fiscalia demana absoldre el fiscal general.