POLÍTICA
Les víctimes de la dana al Congrés: “Als nostres familiars els va matar la mala gestió”
Aplaudeixen la dimissió de Mazón però demanen presó, en la primera sessió de la comissió d’investigació del Congrés. Denuncien haver-se sentit “ridiculitzats” i “insultats” per la Generalitat valenciana
Familiars de víctimes de la dana van denunciar ahir durant la primera sessió de la comissió del Congrés que investiga la gestió de la catàstrofe la “irresponsabilitat” de la Generalitat valenciana, començant pel dimitit president Carlos Mazón. “Als nostres familiars no els va matar el clima. Els va matar la mala gestió”, van assegurar, i van admetre que la dimissió del mandatari autonòmic no mitiga el seu dolor, encara que sí que és un “alleujament” i que veuen “més a prop” el seu empresonament.
En una esquinçadora intervenció, la presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, que va perdre el seu pare en la tragèdia de la qual s’ha complert un any, i que va afectar especialment València, va assegurar que la comissió al Congrés és “una victòria social”, malgrat que “no tingui validesa legal per condemnar”, i que ara falta un pas important: “Mazón, a la presó.” Álvarez va denunciar que “als nostres familiars no els va matar el clima, els va matar la mala gestió, la falta de respecte per la ciència, la falta de previsió”. A continuació, la vicepresidenta de l’associació, María del Carmen Gil, que va perdre la sogra en la tragèdia, va dir que “el més greu de tot” és que els responsables polítics “sabien el que estava passant”, com han demostrat informes i trucades. La dona, usuària del servei de teleassistència, va morir sense que ningú l’avisés del que succeïa. Per a Gil, les víctimes han sentit el “menyspreu” de la Generalitat i els seus socis, amb referència a Vox, que han “ridiculitzat” i “insultat” els seus familiars, ja que el mateix Mazón els va assenyalar com a “activistes a sou en una campanya orquestrada per dir-li assassí”. Per la seua part, Ernesto Martínez, tècnic de prevenció i familiar de dos de les víctimes, una d’elles la dona desapareguda el cos de la qual encara no s’ha trobat, va explicar que les competències en emergències “són de les comunitats autònomes”. “Mazón no va fer bé la seua feina; quan ell se’n va anar a dinar a El Ventorro sabia que el barranc del Pedrís anava ple d’aigua.” A aquella mateixa hora, “el meu marit i els meus fills ja se n’havien anat” arrossegats pel corrent, va denunciar entre sanglots Dolores Ruiz.
Tots ells van agrair la creació de la comissió, malgrat el no del PP i Vox, i que es decidís començar amb les víctimes. “Això ens fa recuperar la confiança en les institucions”, va afirmar Álvarez. En total seran tretze les víctimes que passaran per la comissió, abans de donar pas a les compareixences de tècnics i responsables polítics, inclòs Mazón.
Moncloa demana un avanç electoral per “donar veu als valencians”
La ministra portaveu, Pilar Alegría, va reclamar ahir que el País Valencià celebri eleccions, després de la renúncia del president Carlos Mazón, per “no deixar-la en mans de Vox”, una opció que va retreure al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “El senyor Feijóo ha decidit posar en mans de Vox el futur de la Comunitat Valenciana. Entre donar la paraula als valencians i valencianes, o donar-se-la a Vox, ha optat per la ultradreta”, va lamentar Alegría en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. La portaveu del Govern central va afegir que el País Valencià “no mereix dos anys de pròrroga indecent. Ja ha perdut prou temps. I els qui han de decidir el rumb per al seu territori han de ser els ciutadans”. “El senyor Mazón no se n’ha anat, l’han derrotat el coratge i la decència de les víctimes”, va asseverar la ministra, que va retreure al líder del PP que durant un any comptés amb el seu “ suport, empara i aplaudiment”.