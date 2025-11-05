JUSTÍCIA
La parella d’Ayuso acusa el fiscal general de “matar-lo públicament”
Durant el judici per la filtració d’un correu sobre un pacte amb la Fiscalia
Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va acusar ahir el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, de “matar-lo públicament” per la publicació del correu electrònic on admet haver comès frau fiscal a canvi d’un pacte amb la Fiscalia. Així ho va dir durant la seua declaració en la segona jornada del judici al Tribunal Suprem contra García Ortiz per presumpta revelació de secrets.
González Amador va assegurar que ha estat enviat a un judici oral on serà “condemnat”, i que després de la filtració va passar a ser el “delinqüent confés” d’Espanya, per la qual cosa es va trencar la seua “presumpció d’innocència”. “O me’n vaig d’Espanya o em suïcido”, va dir.
El nòvio d’Ayuso va explicar que hi va haver un moment en el qual sospitava que a Hisenda sabien que era la parella de la dirigent, per la qual cosa va dir als seus assessors legals que volia portar a terme el procés “ràpidament i sense sorolls” per no perjudicar-la. Aquests li van recomanar conformar, perquè al no tenir antecedents penals “podia ser una pena mínima”, i el seu advocat Carlos Neira li va detallar que conformar suposava “reconèixer els delictes”. L’empresari va demanar a Ayuso i al seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, que s’“apartessin” del cas. Tanmateix, va admetre que va autoritzar Rodríguez a moure un correu del fiscal Julián Salto a Neira en què semblava que era la Fiscalia qui oferia el pacte.
Miguel Ángel Rodríguez admet que va filtrar el correu als mitjans
� En la segona jornada del judici al fiscal general hi va haver més declaracions. Carlos Neira, l’advocat d’Alberto González Amador –parella d’Ayuso–, va admetre que va enviar per WhatsApp una captura de pantalla del correu del fiscal Julián Salto, usat pel cap de gabinet del Govern madrileny, Miguel Ángel Rodríguez, que va dir haver filtrat el correu als mitjans, desconeixent l’existència d’un correu anterior. La directora de comunicació de la Fiscalia, Mar Hedo, va dir que Ayuso va estendre una “ombra de sospita” sobre la institució.