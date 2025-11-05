POLÍTICA
Víctor Torres a Koldo el 2020: “No hi ha puta manera amb Illa”
Per la negativa a adquirir tests d’antígens a la pandèmia
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, es va deixar anar amb l’exassessor ministerial Koldo García el desembre del 2020 per la negativa del llavors ministre de Sanitat, Salvador Illa, a adquirir tests d’antígens durant la pandèmia. En aquell moment, Víctor Torres era el president canari i provava de reactivar de forma segura el trànsit als aeroports i, amb això, l’economia de les illes.
“No hi ha puta manera amb Illa. Li he demanat un maleït mes de prova només i ni així. Vol l’enfrontament i demà el tindrà”, va assenyalar a Koldo l’exmandatari illenc, que va proposar parlar amb l’exministre de Transports José Luis Ábalos i amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. “Només em queda el Pedro. Ho intentaré però si això no surt pel caprici d’un company, Illa, em rendeixo. No aguanto més”, va advertir Víctor Torres, que es queixava de les reticències d’Illa a la contractació de tests de l’empresa Eurofins Megalab, vinculada a l’empresari Víctor de Aldama.
Ahir, Víctor Torres va afirmar ser víctima d’un “atac difamatori” i va assegurar que no hi ha “cap actuació delictiva” a l’informe de l’UCO. “En cap pàgina no hi ha comissions que jo hagi sol·licitat, ni ningú del Govern de les Canàries, no hi ha mossegades, no hi ha pisos a Atocha, no hi ha dones explotades sexualment”, va remarcar. A més, el ministre va anunciar que demandarà Aldama per acusar-lo de cobrar comissions.
Per la seua part, el PP estudia accions legals contra Víctor Torres per “mentir” en la comissió del cas Koldo.