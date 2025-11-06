JUSTÍCIA
La jutge de la dana cita l’entorn de Mazón i l’amo d’El Ventorro
Amb l’objectiu d’aclarir el procés de deliberació que es va seguir en la reunió del Cecopi. Creu que podrien aportar dades sobre les trucades de Pradas
La jutge de Catarroja que instrueix la causa penal de la dana va acordar ahir citar a declarar com a testimonis el síndic (portaveu) del Partit Popular a les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, l’amo del restaurant El Ventorro, on Carlos Mazón va dinar el dia de la dana, i diversos membres de l’equip del president de la Generalitat.
La magistrada emmarca aquestes declaracions en el fet que, en l’anàlisi del procés de presa de decisions al Cecopi del dia 29 d’octubre del 2024, i en l’específica anàlisi de l’enviament de l’alerta a la població, “resulta pertinent” l’estudi de les trucades que va poder efectuar l’exconsellera de Justícia i Interior Salomé Pradas, investigada en la causa, “amb la finalitat d’aclarir el procés de deliberació” que es va seguir en aquesta reunió.
Respecte a l’amo del restaurant El Ventorro, on van dinar Mazón i la periodista Maribel Vilaplana el dia de la dana, la jutge va decidir citar-lo després que aquesta testifiqués que ell era “l’única persona que entrava i sortia a la sala on es trobaven” i que fins i tot li va entregar uns papers, que era una llista d’esportistes d’elit, al president per firmar.
Feijóo assegura que seria irresponsable un avanç electoral
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va defensar ahir els contactes amb Vox per a una investidura al País Valencià sense convocar unes noves eleccions afirmant que la seua formació té “un compromís amb València” que ja va passar per les urnes i que ara implica “tenir un govern centrat en la reconstrucció”.
Per la seua banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, va advertir que seran “més exigents” de l’habitual en la negociació per substituir Carlos Mazón, i va assegurar que la seua formació “no tem” una convocatòria electoral. Així mateix, les negociacions les pilotarà Ignacio Garriga.
■ Una de les víctimes de la dana i president de l’Associació de Damnificats Horta Sud, Manuel Christian Lesaec, va culpar ahir durant la comissió d’investigació al Congrés sobre la tragèdia tant el ja dimitit president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, com el cap de l’Executiu central, Pedro Sánchez, de la “nefasta” gestió de la catàstrofe i va denunciar la falta de coordinació entre ambdós executius en els dies posteriors a la riuada i l’“abandó” a què, com ja van manifestar altres compareixents, van ser sotmesos els veïns de la zona.
D’altra banda, Carlos Mazón va sol·licitar comparèixer a petició pròpia en la comissió d’investigació sobre la dana a les Corts, en la sessió del dimarts vinent dia 11 “per donar compte de les actuacions”.