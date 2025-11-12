JUSTÍCIA
Periodistes desvinculen el fiscal de la filtració del correu del nòvio d’Ayuso
El judici contra el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets es va reprendre ahir amb la declaració de diversos periodistes que van publicar el correu de la defensa d’Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, en el qual buscava un pacte amb la Fiscalia per evitar anar a la presó per frau fiscal.
Miguel Ángel Campos –de la Cadena SER–, el primer periodista que va publicar que va ser González Amador el que es va oferir a pactar amb la Fiscalia –i no al revés–, va afirmar que va tenir accés al contingut del correu sis hores abans que García Ortiz, que va trucar però no va obtenir resposta, per la qual cosa va negar que fos la seua font. José Manuel Romero, exsubdirector d’El País, va assenyalar que no va obtenir el correu però sí el seu contingut, a través d’una font de la Fiscalia de la Comunitat de Madrid. Per la seua part, el degà del Col·legi de l’Advocacia de Madrid, Eugenio Ribón, va explicar que va denunciar la Fiscalia per l’“alarma” que va generar en l’Advocacia la difusió de la nota del ministeri públic i va remarcar que va demanar a García Ortiz depurar responsabilitats. El fiscal delegat de Protecció de Dades, Agustín Hidalgo, va assegurar que el fiscal tenia “la facultat” d’esborrar la informació dels seus dispositius.