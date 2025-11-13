TRIBUNALS
García Ortiz nega haver filtrat el correu i justifica esborrar dades del mòbil per seguretat
Reivindica la seua innocència assegurant: “La veritat no es filtra, la veritat es defensa”. En la declaració en el judici en contra seu per revelació de secrets rebutja respondre a les acusacions
El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va reiterar ahir, durant la declaració com a acusat, el que ja va dir al principi del judici que se celebra en contra seu en el Tribunal Suprem (TS) per la presumpta revelació contra Alberto González Amador –nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso–, que no va filtrar l’email que està en el punt de mira del tribunal.
“Ha fet arribar el correu del 2 de febrer del 2024?”, va preguntar la fiscal María Ángeles Sánchez Conde. “No l’he fet arribar”, va asseverar ell. “S’hi ratifica?”, va insistir ella. “Sí, m’hi ratifico”, en va confirmar García Ortiz, que s’enfronta a una condemna de fins a 6 anys de presó, 12 d’inhabilitació i a un desemborsament de més de 400.000 euros.
En la mateixa línia, al final d’una compareixença en la qual només va contestar a la seua defensa i a la Fiscalia, va recuperar una frase, que va explicar que li ha dit recentment una persona aliena a la causa: “La veritat no es filtra, la veritat es defensa.”
El referit email és el que la defensa de González Amador va enviar aquell dia a la Fiscalia oferint que el seu client reconegués els dos delictes fiscals pels quals se l’estava investigant a canvi d’arribar a un acord amb el qual evitar la presó. Segons l’instructor, García Ortiz el va filtrar a la Cadena SER la nit del 13 de març. En aquest sentit, va ser taxatiu al declarar que en aquelles hores clau no va veure la trucada que li va fer el periodista Miguel Ángel Campos, al qual segons la instrucció hauria filtrat dit email. “No en soc conscient”, assegurant que ell no agafa trucades des que és fiscal general perquè “em tornaria boig. I menys aquella nit”, va concloure.
Així mateix, va reiterar que fa un “esborrament sistemàtic” dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil per raons de seguretat, perquè no és l’amo de les dades, sinó només el “custodi”, ja que afecten terceres persones. Va defensar que “aquesta eliminació de dades és preceptiva” perquè, si el seu telèfon mòbil “acaba en mans de terceres persones” –si me’l deixo damunt d’una taula, me’l roben o em el hackegen–, estaria posant en perill terceres persones d’aquest país”.
En aquest context, va aclarir que l’esborrament que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil assegura que va fer el 16 d’octubre del 2024, quan el va encausar el Suprem, segurament ja no va afectar els missatges dels dies clau de la presumpta filtració –del 8 al 14 de març d’aquell any– perquè no eren al seu telèfon des de feia mesos.
Els agents de l’UCO tornen a assenyalar el fiscal com a filtrador
Tres agents de l’UCO, entre els quals el tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Bales –al capdavant d’aquestes indagacions–, van ratificar ahir les conclusions a les quals van arribar a l’informe que apuntala la causa, en què van resoldre que el fiscal general va tenir una “participació preeminent” en la presumpta filtració. Es tracta, en concret, del correu electrònic enviat el 2 de febrer del 2024 per la defensa del nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalia oferint que el seu client reconegués dos delictes fiscals a canvi de pactar i evitar la presó, un email que, segons el magistrat instructor, García Ortiz va filtrar a la Cadena SER la nit del 13 de març. “És la persona sobre la qual tenim més indicis i la Fiscalia està jerarquitzada i hi ha un domini a tots els nivells del fiscal general de l’Estat”, van exposar. En la penúltima sessió del judici, aquests agents van reconèixer també que no van trobar proves directes de la difusió del correu clau per part del fiscal general ja que el seu mòbil i el seu email havien estat esborrats durant la investigació.