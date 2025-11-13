POLÍTICA
Hisenda abordarà pressupostos i finançament amb les autonomies
Convoca el Consell de Política Fiscal i Financera per a dilluns vinent. Esquerra espera un “model just” per a Catalunya i qualifica de “llast” el dèficit fiscal
El ministeri d’Hisenda ha convocat per a dilluns vinent 17 de novembre el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per abordar els objectius d’estabilitat financera amb les comunitats autònomes. Aquesta reunió, que arrancarà a les dotze del matí, constitueix el primer pas de cara a l’elaboració i presentació del projecte de pressupostos per al 2026, que substituiria el del 2023 en cas de ser aprovat.
La convocatòria del CPFF arriba amb mesos de retard –s’hauria d’haver produït al juny–, amb la qual cosa és impossible que els futurs comptes del 2026 s’aprovin abans de final d’any per entrar en vigor l’1 de gener. La proposta d’objectius ha d’estar alineada amb el pla fiscal i estructural remès a Brussel·les l’any passat, que limita el dèficit per al 2026 en el 2,1% del PIB; el deute públic, en el 100,1% del PIB, i el creixement de la despesa computable, en el 3,5%.
La reunió, a més, inclou un punt sobre el finançament, per la qual cosa s’obrirà el debat del nou model amb totes les comunitats autònomes. Tanmateix, Hisenda no presentarà el conjunt del model ja que encara s’està negociant i no està preparat. La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, es va mostrar optimista perquè “arribi un nou model de finançament just” per a Catalunya, que “necessita els recursos que genera” per garantir l’estat del benestar. Alamany va insistir que “el dèficit fiscal és un llast que pesa” i que els catalans “no tenim els recursos que necessitem i mereixem” encara que “generem riquesa i paguem impostos”.
ERC continua condicionant el sí als pressupostos al Parlament a un acord per al nou model, que esperen que estigui a punt a finals d’any. Esquerra va anunciar dilluns que ajorna fins al 2026 la seua proposta per recaptar l’IRPF per centrar-se en les converses de finançament, amb l’objectiu que inclogui el principi d’ordinalitat, clau per als republicans i la principal línia roja que posa la Moncloa. Aquest punt ha estat defensat fins ara pel Govern, encara que diferents membres de l’Executiu han evitat esmentar-lo en els últims dies.