BALCANS
Investiguen italians que van pagar per disparar a civils a Sarajevo
Com a part d’una massacre que va costar la vida a més d’11.500 persones entre 1992 i 1996. La ‘caça de civils’ per milionaris ja havia estat denunciada altres cops
La Fiscalia de Milà ha obert aquesta setmana una investigació sobre la participació de voluntaris que van pagar al bàndol serbobosnià per disparar, en una mena de cacera humana, als habitants de l’assetjada Sarajevo, com a part d’una massacre que va costar la vida a més d’11.500 persones entre els anys 1992 i 1996.
El fiscal Alessandro Gobbis busca els ciutadans italians –apassionats de les armes i amb vincles amb l’extrema dreta, segons els seus perfils– que haurien pagat entre 80.000 i 100.000 euros d’ara per exercir de franctiradors “per diversió” a tall de “Safari de la Mort” durant el setge de la capital bosniana.
La Fiscalia milanesa investiga diversos sospitosos –residents del Piemont, Triveneto o Llombardia– per homicidi voluntari amb l’agreujant de crueltat i motius abjectes, que haurien pagat grans quantitats per matar nens, partint d’una infame llista de preus, que relaten els testimonis, segons va publicar el diari italià La Repubblica.
Les autoritats italianes ja compten amb diversos sospitosos i una llista de testimonis per interrogar, entre els quals un antic oficial d’Intel·ligència bosnià que està disposat a relatar el que va sentir d’un soldat serbi capturat sobre el trasllat d’aquests “turistes de guerra” des de Belgrad, la capital sèrbia, fins als turons que envolten Sarajevo.
No és l’única versió que existeix sobre l’existència d’aquesta cacera humana en el setge de Sarajevo, que ja es va encarregar de reflectir el cineasta eslovè Miran Zupanic al seu documental Sarajevo Safari, del 2022.
Entre els testimonis de Gobbis hi ha un antic oficial d’Intel·ligència eslovè ferit per un franctirador, o un bomber que ja va parlar en el judici al Tribunal Penal Internacional de la Haia a l’expresident serbi Slobodan Milosevic de “tiradors turistes” als quals semblaven haver portat “gairebé de la mà” fins a aquest lloc.
La denúncia és fruit d’una investigació de diversos mesos del fotògraf i periodista Ezio Gavazzeni, que ha comptat a més amb el suport dels advocats italians Guido Salvini i Nicola Brigida, així com de l’exalcaldessa de Sarajevo Benjamina Karic.