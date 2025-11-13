POLÍTICA
Junts diu “cínic i hipòcrita” a Sánchez, que demana tornar “a l’esperit de l’acord”
Nogueras afirma que “la relació s’ha acabat” pels incompliments dels socialistes. El cap de l’Executiu adverteix que la necessitat de vots és mútua i exigeix “política en majúscules”
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va dir “cínic i hipòcrita” al president del Govern central, Pedro Sánchez, per assegurar que ha complert els acords d’investidura. Nogueras li va retreure que els culpi del bloqueig de la legislatura i va assenyalar que els catalans “ni viuen ni mengen dels esperits de l’acord”.
“Aquesta relació s’ha acabat”, va sentenciar la diputada juntaire, que va exigir al cap de l’Executiu que expliqui com governarà sense una majoria parlamentària. Nogueras va assegurar que a Sánchez “només li interessa el poder” i va afirmar que “no té paraula”. A més, va manifestar que el Govern “només es mou” si Junts “el pressioma”, i va posar com a exemple la proposta sobre multireincidència, reactivada després de la certificació de la ruptura. Per la seua part, Sánchez va demanar a Junts que faci “política amb majúscules” en lloc de “abonar-se al bloqueig” i “torni a l’esperit de l’acord”. El mandatari va reconèixer que necessita els vots de Junts, encara que els va recordar que els de Carles Puigdemont també necessiten els seus. “O negociaran amb els qui aspiren a prohibir el català?”, va preguntar el líder socialista. Sánchez també va retreure a Sumar les seues crítiques a ministres del PSOE i va advertir que “el seu joc de semblar que no estigui al Govern no funciona bé”, mentre que des de la coalició esquerrana el van avisar que no val amb “resistir” i va reclamar tenir “valentia” i “intervenir” el mercat de l’habitatge. Paral·lelament, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va augurar un pacte entre PP i Junts i va assenyalar que “comparteixen interessos i amo”. Rufián va demanar als independentistes “deixar de vendre mercaderia tòxica” als catalans i va afirmar que “menteixen” quan diuen que el bloqueig no afectarà Catalunya, mentre que va desafiar els populars a dur a terme una moció censura.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va desafiar ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, a presentar els Pressupostos Generals de l’Estat per demostrar el seu suport al Congrés. “Si hi ha una majoria en aquest Parlament, demostrin-ho. Compleixin la Constitució i porti el Pressupost. Si no, és que no la té. I si el que té és majoria al carrer, convoqui eleccions i votem”, va manifestar Feijóo, que va retreure al cap de l’Executiu que “fa tres anys que no presenta els comptes”.
El dirigent popular va considerar que “continuar la legislatura és una pèrdua de temps” i va instar de nou Sánchez a convocar eleccions. “És una obligació política, ètica i moral”, va assenyalar Feijóo, que va advertir Junts i PNB que el suport a Sánchez no “els sortirà gratis” i els va acusar de ser “responsables del deteriorament de Catalunya i Euskadi”. “Quan el PSOE els posi en la fachosfera es quedaran sense poder, sense principis, sense votants i sense influència en Madrid”, va avisar.Feijóo, després de la intervenció de Sánchez, va dir que “ha acabat el líder de l’oposició al Partit Popular i ara em toca a mi”. Sánchez va criticar els governs autonòmics populars per les retallades o privatitzacions de serveis públics, i va subratllar que “a canvi de determinats favors també són corrupció”, després del que va assenyalar la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i el seu homòleg andalús, Juanma Moreno. El polític gallec va contraatacar afirmant que Catalunya “ha privatitzat serveis públics cinc vegades més que Andalusia”, i va criticar que el president “reprovi” el rei emèrit, després que qualifiqués de “doloroses” les “lloes” al dictador Francisco Franco en les seues memòries.Sánchez, per la seua part, també va recriminar a Feijóo haver “tapat” el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després de la dana, i va acusar-los a tots dos de “mentir”, després que Feijóo digués que va estar informat, i segons el registre de trucades de Mazón, la primera es va produir a les 21.27 hores. “Jo vaig parlar amb Mazón abans que vostè i vaig anar al Cecopi abans que vostè”, va respondre el líder popular. En relació amb el successor de Mazón, Sánchez va demanar eleccions al País Valencià, mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, es va oferir a avançar els comicis a València si el cap de l’Executiu convoca eleccions generals.