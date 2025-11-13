POLÍTICA
Puente vol “menys demagògia” de Junts per les crítiques a Rodalies
El diputat de Junts per Lleida al Congrés, Isidre Gavín, va recriminar ahir al ministre de Transport, Óscar Puente, que Catalunya tingui “el pitjor servei” de xarxa ferroviària d’ample ibèric. “El compliment horari dels Rodalies de Madrid és del 70,7% mentre que a Barcelona és del 47,7%; la mitjana de minuts de retard en Rodalies de Madrid és d’11 minuts, a Barcelona són 20,3. Les dades són irrefutables”, va assenyalar Gavín, que va manifestar aquesta situació és una de les causes de la seua ruptura amb el Govern central.
En resposta, Puente va demanar fer “menys demagògia” i va recordar diferents actuacions que està portant a terme el seu departament a Catalunya, com la remodelació de l’Estació de Sants i les obres a Castelldefels o Mataró. El ministre, que va apuntar que té “sis folis més” a disposició de Junts perquè els consulti, va explicar que “la compra més gran de trens de la història” per a Rodalies comptarà amb 110 trens que s’incorporaran a començaments de l’any 2026, i va treure pit que ara Renfe aporta dades de puntualitat “tots els mesos”.