POLÍTICA
Junts insta el Govern central a convocar eleccions i rebutja el diàleg
Adverteix el PSOE que està en “fase de negació”. Bolaños afirma que la legislatura no està aturada i que continuaran arribant a acords fins al 2027
El diputat de Junts al Congrés Josep Pagès va instar ahir el Govern central a convocar eleccions generals per la pèrdua de “capacitat” per governar. Pagès va recalcar al ministre de Justícia, Félix Bolaños, que la majoria de l’Executiu a la Cambra “ja no existeix” i que “no som on érem, i per tant, no li correspon al Govern imposar el marc polític”.
“Vostè, davant d’un fet traumàtic com és aquesta ruptura amb Junts, es troba de ple en el que es diu la fase de negació”, va assenyalar el diputat juntaire, que va apuntar que l’article 115 de la Constitució preveu “la dissolució de les Corts i la convocatòria d’eleccions com a mecanismes ordinaris de restauració de la legitimitat en el sistema parlamentari”.
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va mantenir que “no existeix cap relació” amb l’Executiu i va insistir que votarà en contra de les lleis que presentin. “Trencar, per a nosaltres, vol dir trencar. No hi ha diàleg, no hi ha negociació, no hi ha relació, no hi ha absolutament res”, va concloure.
Per la seua part, Bolaños va replicar que estan en “fase de negociació” i va apostar per mantenir el diàleg i les negociacions amb Junts i les altres formacions del Congrés. Segons el ministre, la legislatura no està “aturada” i el Govern espanyol seguirà “bastint ponts i arribant a acords” fins a les eleccions del 2027. “Si vostès no treballen en aquest Congrés per millorar les condicions de vida dels catalans, per a què serveix Junts en aquest moment?”, va recriminar Bolaños a Josep Pagès, a qui també va advertir sobre “parlar en nom de Catalunya”. El titular de Presidència, a més, va augurar que Pedro Sánchez es convertirà “aviat” en el segon president del Govern d’Espanya “més longeu” en democràcia –després de Felipe González.
Aplicació de l’amnistia
Respecte a l’aval general a la llei d’amnistia de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar que “al PP li cauen els seus arguments mentiders” i va posar en relleu que “la situació a Catalunya és infinitament millor de la que vam heretar quan vam arribar al Govern”.
En relació amb la possible tornada de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Bolaños va afirmar que “no és una qüestió que depengui en absolut del Govern” central i va demanar esperar a la sentència del TJUE.