JUSTÍCIA
El jutge processa Errejón per agressió sexual
El jutge que investiga l’exportaveu de Sumar Íñigo Errejón per presumptes agressions sexuals a l’actriu Elisa Mouliaá l’octubre del 2021 l’ha processat al considerar que hi ha indicis que va cometre el delicte en tres moments, al fer-li un petó i fer-li tocaments sense el seu consentiment, deixant-lo a un pas de judici. L’instructor adopta aquesta decisió després de tretze mesos d’investigació en què ha pres declaració al mateix Errejón, a Mouliaá, a testimonis i a psiquiatres. El jutge considera “coherent” la declaració de Mouliaá, que és “el principal indici probatori” al no existir testimonis “presencials” dels fets i al comptar amb alguns testimonis de referència i proves pericials.