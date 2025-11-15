CARIB
El Pentàgon posa els narcos en el punt de mira a Llatinoamèrica
Sota l’operació denominada ‘Llança del Sud’. Després de l’arribada a les costes veneçolanes del seu portaavions més gran per pressionar Maduro
El secretari de Guerra nord-americana, Pete Hegseth, va anunciar una operació militar de nom Southern Spear (llança del sud) que està relacionada amb la lluita de Washington contra el narcotràfic originat a Llatinoamèrica i que es presenta en un moment marcat per la creixent pressió del Govern de Donald Trump sobre Veneçuela.
Hegseth no va donar detalls concrets sobre l’operatiu més enllà d’explicar que estarà liderat per un grup de treball conjunt específic i el Comando Sud, que comprèn les operacions militars nord-americanes a Sud-amèrica, l’Amèrica Central i el Carib.
D’altra banda, l’anunci arriba dies després de l’arribada al sud del Carib del portaavions més gran i sofisticat dels Estats Units, el USS Gerald Ford, i el seu grup d’atac.
Aquest desplegament militar ha anat aparellat amb amenaces al president veneçolà, Nicolás Maduro, al qual la Casa Blanca titlla d’“il·legítim”, i amb la destrucció sumària portada a terme pel prestigiós ministeri de la Guerra d’una vintena d’embarcacions en aigües del Carib i del Pacífic oriental (matant uns 70 dels seus ocupants), que Washington assegura que són llanxes que transporten fentanil als EUA.
Trump va acudir a la seua xarxa social Truth Social, com sol fer, per fer aquest anunci, en el qual va insistir que els demòcrates “intenten desviar l’atenció sobre el tancament del Govern”.
T
El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que demanarà al departament de Justícia i l’FBI que investiguin la relació entre Jeffrey Epstein i l’expresident Bill Clinton, l’exsecretari del Tresor Larry Summers, l’empresari Reid Hoffman i institucions financeres com el JP Morgan Chase “i moltes altres persones i institucions”.
D’altra banda, una estàtua de 3,6 metres que mostra Trump i el delinqüent sexual, ja mort, agafats de la mà va tornar a aparèixer dijous a Washington, l’endemà de la polèmica pels emails que vinculen el president en la trama.