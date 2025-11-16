CONFLICTE
Israel bombardeja per terra, mar i aire Gaza malgrat l’alto el foc
Des de l’acord ha matat 261 palestins
L’Exèrcit israelià va bombardejar diferents punts del nord i també el sud de la Franja de Gaza a primera hora d’aquest dissabte, malgrat que l’alto el foc continua en vigor, segons va informar l’agència de notícies palestina Wafa. L’artilleria israeliana va colpejar els afores del barri de Shujaiya, a l’est de la ciutat de Gaza. Així mateix, un dron israelià va disparar contra la zona est del camp de refugiats de Jabalia, també al nord de l’enclavament. Cap d’aquests atacs no va causar víctimes mortals.
Al sud, vaixells de l’armada israeliana van obrir foc cap a la costa de Rafah. L’Exèrcit israelià, per la seua part, no es va pronunciar sobre cap d’aquests atacs si bé sol justificar-los assegurant haver detectat “presència de terroristes” en la “línia groga”, el punt a què s’han replegat dins de Gaza en aquesta primera fase de l’acord.
Des de l’arribada de la treva –va entrar en vigor el 10 d’octubre–, l’Exèrcit israelià ha matat 261 palestins i ha causat ferides a 632 més, segons el recompte del ministeri de Sanitat.
Per la seua part, Rússia va proposar un esborrany de resolució sobre la pau a Gaza al Consell de Seguretat de l’ONU que és “alternatiu” al que han redactat els Estats Units, després de dies de negociacions entre els membres. El text rus, que no contradiu el nord-americà, contempla que el Consell de Seguretat haurà de desenvolupar uns criteris clars per al possible enviament d’una força de manteniment de la pau, així com per a la creació d’una administració al territori.