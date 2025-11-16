SUCCESSOS
Troben morta una parella al seu domicili a Madrid
Els investigadors no descarten cap hipòtesi del crim. Una menor apunyala mortalment la seua cunyada a Astúries
Els serveis d’emergències van trobar ahir una parella d’uns 60 anys morta amb signes visibles de violència produïts per arma blanca en un xalet situat al carrer La Jara de localitat madrilenya d’Alpedrete.
Els fets es van produir cap a les 12.00 hores, quan el fill del matrimoni va donar la veu d’alarma al trobar els cossos sense vida dels seus pares, que es trobaven en habitacions diferents de l’habitatge. Fins al lloc es van traslladar els serveis d’emergències, que només van poder certificar la defunció d’ambdós.
La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació per aclarir el que ha ocorregut i fins al tancament d’aquesta edició no es descartava cap hipòtesi. Entre la parella no existien denúncies prèvies per maltractaments, ni estaven en el sistema VioGén.
Segons fonts pròximes a la investigació, l’home tindria antecedents psiquiàtrics per intents autolítics i depressió.
Crim a Astúries
D’altra banda, una jove de 17 anys d’edat va ser detinguda per la Guàrdia Civil per presumptament matar la seua cunyada, de 20 anys, apunyalant-la a l’abdomen a l’interior d’un habitatge ubicat a la localitat asturiana d’Aces, a Candamo.
L’avís als serveis d’emergències es va produir entorn de les 16.00 hores i al lloc del crim van acudir agents de la Guàrdia Civil i del servei d’emergències, el personal del qual no va poder fer res per salvar la vida de la jove malgrat els intents de reanimació. La presumpta autora de l’agressió, que té antecedents de problemes psiquiàtrics i brots violents, va sortir fugint abans que arribessin els agents i va llançar l’arma del crim, una navalla de dimensions considerables a la teulada d’una casa propera.
La menor va ser trobada poc després per una patrulla de la Guàrdia Civil a prop de l’estació de tren. Va ser detinguda i traslladada a la caserna de Piedras Blancas, a Castrillo. Els Bombers van ser requerits per la Guàrdia Civil per recuperar l’arma del crim.