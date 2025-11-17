TRIBUNALS
Arxivada la causa a una investigada del cas Begoña
El jutge Peinado la va imputar recentment per presumpta malversació. La va aixecar després que prestés declaració
El jutge Juan Carlos Peinado va arxivar ahir la investigació per presumpta malversació contra la secretària general de la Presidència de l’Executiu central, Judit González, que va imputar recentment en la causa en la qual investiga Begoña Gómez, dona del president del Govern. El magistrat va prendre aquesta decisió, que suposa el sobreseïment lliure per a l’alt càrrec de Moncloa, després de prendre-li declaració com a investigada ahir al matí. González va respondre les preguntes del magistrat i del lletrat que la defensa en les quals es va desvincular d’haver pogut cometre malversació en relació amb el lloc de l’assessora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. A preguntes sobre les funcions d’Álvarez, l’alt càrrec va explicar que l’assessora de Begoña Gómez no depenia d’ella. Després de González va declarar el president de l’Institut d’Empresa (IE), Diego del Alcázar, que va contestar en totes les preguntes precisant que no hi va haver cap correu entre IE i Álvarez en els 4 anys que Begoña Gómez va estar vinculada a aquest organisme i que la contractació es va fonamentar en el fet que tenia un currículum adequat. Peinado veu indicis de malversació en el nomenament i acompliment de les funcions de l’assessora Cristina Álvarez, al considerar que va ser contractada amb fons públics i va exercir funcions de caràcter “estrictament privat” en consideració a la dona de Sánchez.