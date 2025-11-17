POLÍTICA
Jordi Pujol, ingressat per una pneumònia 8 dies abans de l’inici del judici per la seua fortuna
L’expresident, de 95 anys, estarà hospitalitzat 4 o 5 dies per precaució. Dilluns vinent arrancarà el procés sobre el seu patrimoni ocult i aquesta setmana es decidirà si podrà anar al jutjat presencialment
L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol va ser ahir ingressat a la Clínica Sagrada Familia de Barcelona per una pneumònia diagnosticada com a lleu, on s’estarà uns 4 o 5 dies. Aquesta hospitalització es produeix 8 dies abans de l’inici del judici per la seua fortuna oculta i, precisament, aquesta mateixa setmana es decidirà si l’expresident pot ser jutjat pel seu estat de salut i acudir presencialment al judici a Madrid.
L’exmandatari, que va ser president de la Generalitat durant 23 anys, des del 1980 fins al 2003, va ser ingressat ahir al matí i els metges estimen que tardarà entre quatre o cinc dies per recuperar-se de la pneumònia. Van recordar que Pujol té 95 anys i que, a aquesta edat, una malaltia així mal resolta suposa un factor de risc.
Pel que fa al judici sobre la fortuna presumptament il·lícita que Pujol i la seua família van acumular i van amagar durant dècades, arrancarà el 24 de novembre, 10 anys després que s’obrís aquesta causa. La setmana passada un metge forense va examinar l’expresident per enviar un informe sobre la seua salut a l’Audiència Nacional. Ara l’òrgan haurà de decidir si es troba en condicions per ser jutjat i acudir presencialment al procés, que se celebrarà a Madrid. Va ser el mateix equip legal de Pujol qui va sol·licitar a l’Audiència Nacional que valorés la seua capacitat per ser jutjat i d’afrontar el rol dialèctic de la defensa, o si pot no assistir presencialment al judici i intervenir-hi de forma telemàtica. Sobre això, Oriol Pujol Ferrusola, un dels seus set fills, va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio que el seu pare “té ganes” d’anar a judici, si bé el cos “no li aguanta”. “Cognitivament, és una persona de 95 anys amb algunes carències importants, però bastant lúcid i força bé”, va necessitar. “No és un home inservible que calgui inhabilitar”, va afegir Oriol Pujol, que va remarcar que “en cap cas el meu pare no està demanant no anar a judici. El meu pare vol anar a judici”.
La Fiscalia demana una condemna de 9 anys de presó per a Pujol, mentre que per als set fills sol·licita penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó que reclama al seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, així com multes milionàries. L’Advocacia de l’Estat, per la seua part, demana per al primogènit 25 anys de presó i una fiança de 7,7 milions d’euros.
Són acusats de delictes d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil i delictes contra la Hisenda Pública.