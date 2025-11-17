POLÍTICA
Xile obre les urnes amb la previsió de segona volta
Un total 15,7 milions de xilens, citats ahir a les presidencials. Jannette Jara, candidata d’esquerres, partia com a favorita
Milions de xilens es van atansar ahir en ambient festiu per participar en les primeres eleccions presidencials amb vot obligatori per a tot el cens nacional, inclòs prop d’un milió d’estrangers. Un procés que es perfila com una sort de primària per a la ultradreta i la dreta, que es presenten per separat davant la candidata única de l’esquerra, l’exministra de treball i dirigent comunista Jeannette Jara, a la qual els pronòstics donen com a guanyadora però amb la necessitat de provar-se en una segona volta. Jara va ser l’última dels vuit candidats a votar, prop del migdia, moment de més afluència, davant els seus dos principals rivals, l’ultracatòlic José Antonio Kast i l’ultraliberal Johannes Kaiser, que ho van fer a primera hora. Més tard ho va fer la candidata de la coalició de dreta tradicional, Evelyn Matthei, que es va mostrar confiada malgrat que les enquestes li atorguen escasses possibilitats.
Un total de 15,7 milions de xilens estaven cridats a votar. Tot apunta que cap dels vuit candidats presidencials no aconseguirà el 50,01% dels sufragis necessaris per guanyar i s’haurà de celebrar una segona volta electoral el 14 de desembre.