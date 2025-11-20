El govern espanyol respecta però no comparteix la condemna al fiscal i inicia el procés per elegir el substitut de García Ortiz
El govern espanyol ha assenyalat que respecta però no comparteix la condemna al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets, si bé ha anunciat que en els propers dies es posarà en marxa "el procés de nomenament" del seu substitut, "que serà una persona del màxim prestigi professional en l’àmbit del Dret". Fonts de Moncloa han reconegut a més la tasca d'Álvaro García Ortiz "en defensa de la llei i la veritat en la seua etapa al capdavant de la Fiscalia General de l’Estat".
En la mateixa línia el PSOE afirma que respecta el fallo del Suprem "com correspon en un Estat de Dret", però expressa el seu desacord. "No el compartim", indiquen des de Ferraz. En un comunicat similar a l’emès per Moncloa, mostren el seu reconeixement per a la tasca de García Ortiz i el seu "compromís amb la llei, amb la veritat i amb la independència de les institucions públiques. Fins al moment govern central i PSOE han vingut defensant la innocència del fiscal general, condemnat ara pel Tribunal Suprem per revelar informació secreta de Alberto González Amador, nòvio de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El mateix president Pedro Sánchez, va afirmar en una entrevista el passat 9 de novembre, mentre es duia a terme el judici, que el fiscal és "innocent". "I més encara després del vist en el judici", va postil·lar.
