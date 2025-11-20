El TS condemna el fiscal general a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets contra la parella d’Ayuso
La decisió no ha estat unànime, ja que compta amb el vot particular de les magistrades progressistes Ana Ferrer i Susana Polo.
El Tribunal Suprem (TS) ha condemnat al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortíz, a dos anys d’inhabilitació i una multa de 7.200 euros per un delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador –parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso–, a qui ordena indemnitzar amb 10.000 euros per danys morals.
El tribunal –format per set magistrats de majoria conservadora– ha avançat el seu fallo aquest dijous, tan sols una setmana després que acabés un judici històric perquè ha estat la primera vegada que un fiscal general de l’Estat s’ha assegut al banc dels acusats.
La decisió no ha estat unànime, ja que compta amb el vot particular de les magistrades progressistes Ana Ferrer i Susana Polo. De fet, aquesta última era la ponent de la sentència, però finalment ha assumit la seua redacció el president de la Sala Penal del TS, que també va presidir el tribunal, Andrés Martínez Arrieta.
El fallo ha estat comunicat a les parts, però no assortirà efectes fins que es notifiqui la sentència, que es coneixerà posteriorment. Encara no està redactada.
Nacional i internacional
El govern espanyol respecta però no comparteix la condemna al fiscal i inicia el procés per elegir el substitut de García Ortiz
agències