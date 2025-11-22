Espanya insisteix que la pau amb Rússia no pot ser "d’esquena" a Ucraïna i Europa
Per a Espanya un acord de pau ha de respectar la integritat territorial i la sobirania de Kíev així com la seua capacitat de mantenir la seguretat mitjançant el seu propi exèrcit.
El Govern de Pedro Sánchez insisteix que la pau a Ucraïna no pot fer-se "a esquena" de Kíev ni tampoc dels europeus, davant de la reunió que mantindran aquest dissabte més d’una dotzena de líders mundials en els marges del G20 per abordar el pla de pau promogut pel president nord-americà, Donald Trump.
Davant d’aquesta trobada, fonts governamentals assenyalen que la posició d’Espanya és la ja expressada per Sánchez i pel ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, és a dir, que ni Europa ni Espanya no tenen constància oficial d’una proposta formal de pau dels Estats Units, posant èmfasi que es tracta d’una idea de Washington i Moscou, sense comptar amb les capitals europees.
Aquest dijous, des de Brussel·les, Albares va subratllar que Espanya donarà suport a qualsevol proposta "creïble justa i duradora", que segons el seu parer ha de començar per un alto el foc incondicional. Va lamentar, tanmateix que res d’això no és a sobre de la taula. Així mateix, per a Espanya un acord de pau ha de respectar la integritat territorial i la sobirania de Kíev així com la seua capacitat de mantenir la seguretat mitjançant el seu propi exèrcit.
La proposta de pau de Washington, tanmateix, contempla la cessió a Rússia de la regió oriental del Donbás, així com una reducció substancial de la mida i les capacitats de les forces armades ucraïneses.
La reunió d’aquest dissabte, prevista per al migdia, està impulsada pel president del Consell de la UE, Antonio Costa i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, on els líders abordaran l’ultimàtum llançat per Trump, que ha donat al líder ucraïnès Volodomir Zelenski fins dijous vinent 27 de novembre per decidir si l’accepta. Si no, haurà de continuar lluitant, li va advertir.
En aquest sentit, fonts de Moncloa assenyalen que han mantingut molts contactes entre els equips dels líders en les que han compartit impressions sobre els últims esdeveniments i esperen posar-les en comú en aquesta reunió .
Assenyalen a més que els 28 punts del pla comporten debats "jurídics, polítics i econòmics" que estan estudiant, de cara a posar en comú els diferents punts de vista. En la trobada participen els líders d’Itàlia, França, el Regne Unit, Dinamarca, Àustria, els Països Baixos, Irlanda i Finlàndia, Noruega, el Canadà, el Japó i Austràlia.