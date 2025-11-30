POLÍTICA
Junts respon al PP que es disculpi en lloc de demanar els seus vots
Turull critica que sol·licités als empresaris que els pressionin per a una censura . Alamany afirma que el líder popular està “perdudíssim” si espera el seu suport
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va carregar ahir contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per les seues paraules davant la patronal catalana demanant pressionar la formació independentista per portar a terme una moció de censura contra el Govern central. Durant la intervenció davant del consell nacional de Junts, Turull va reclamar al dirigent popular que demani perdó als empresaris per “haver-los convidat a abandonar Catalunya i no haver demanat encara que tornin”. “Perdó als catalans per tot el que van fer des de les clavegueres de l’Estat per matar civilment i políticament tants líders catalans. Perdó als catalans per tot el seu boicot al fet que el català pugui ser una llengua oficial a Europa”, va denunciar el dirigent juntaire.
Sobre la relació amb el PSOE, Turull va afirmar que Junts no té “la vocació de ser crossa de ningú” i va defensar que no forma part de cap bloc. A més, va assegurar que el Govern central no té majoria i que està “absolutament empantanegat en temes judicials”."Amb moltes dosis de lawfare, sí, d’aquest lawfare que ells negaven quan ens l’aplicaven als independentistes”, va afirmar.
Així mateix, Turull va fer una crida als militants a no “fer cops de volant” i treballar per “ser una alternativa” a Catalunya, que no ha de caure en la “deriva” d’Aliança Catalana. En relació amb l’amnistia, va considerar que el recent informe de l’advocat general de la Unió Europea és “un gran pas” per a la tornada de l’expresident Carles Puigdemont i que marcarà “un abans i un després en el tauler polític actual”.
Per la seua part, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va qualificar d’“especialment preocupant” l’entrada de l’exministre José Luis Ábalos a presó provisional i va advertir que serà “molt difícil” continuar la legislatura si la crisi escala. Tanmateix, Alamany va assegurar que Feijóo està “perdudíssim” i que “viu en una dimensió paral·lela” si espera el suport dels republicans en una moció de censura contra el president del Govern, Pedro Sánchez, ja que PP i Vox representen el model “contrari” a ERC.
Paral·lelament, la coordinadora dels comuns, Candela López, va afirmar que el PP “és la força política que més mal ha fet al nostre país”, per la qual cosa va demanar a Junts que defensi els catalans “tirant endavant mesures” al Congrés i no doni suport a Feijóo. “El PP siempre ha estat en contra dels interessos dels catalans i les catalanes”, va denunciar López.
Sánchez veu la dreta en un ‘Black Friday’ constant
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va acusar ahir les formacions de dretes d’“estar en un Black Friday constant” on “la democràcia i els drets de les dones són en joc”. Així ho va dir al Consell de la Internacional Socialista celebrat a La Valletta (Malta), juntament amb altres líders socialdemòcrates.
Feijóo reclama el suport de bascos i catalans per convocar comicis
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va descartar ahir arribar a la presidència del Govern a través d’una moció de censura. Feijóo, que divendres va demanar l’ajuda de la patronal catalana per pressionar Junts, va llançar un missatge als seus “estimats amics bascos i catalans” per convocar eleccions anticipades. “El que vull és que m’elegeixin els espanyols a les urnes, no a través de cap moció”, va manifestar el polític gallec, que va considerar que el seu partit és “el més decent d’Espanya”, per la qual cosa va avisar que “el que no hi estigui d’acord” o qui “estigui en política per enriquir-se” serà expulsat.
Sobre l’entrada de l’exministre José Luis Ábalos a presó provisional, Feijóo va denunciar que “no és possible tenir tot el teu equip a la presó i tu no tenir cap responsabilitat”. El líder de l’oposició, a més, va advertir al president del Govern, Pedro Sánchez, que “a les pel·lícules de mafiosos cau la banda sencera quan comencen a delatar-se entre ells, que és li està passant”. Feijóo també va fer una crida a anar a la manifestació “sense sigles” convocada per avui a Madrid contra Sánchez, sense el suport de Vox. El dirigent popular va reiterar que la seua formació és la de les “propostes” i va criticar que “és molt més còmode quedar-se a fer escarafalls”, fent al·lusió al partit ultra.