CONFLICTE
Un nou atac rus deixa almenys tres morts a Kíiv
Un atac massiu de l’Exèrcit Rus va causar almenys 3 morts i 37 ferits a Kíiv, segons van informar les autoritats ucraïneses. En l’ofensiva es van utilitzar més de mig miler de drons i desenes de míssils i mig milió de persones es va quedar sense electricitat a causa del bombardeig. L’atac es va produir mentre una delegació ucraïnesa es dirigia a mantenir converses als Estats Units, dies abans que la Casa Blanca debati el pla de pau amb el Kremlin.