CONFLICTE
Trump declara “tancat” l’espai aeri de Veneçuela
El president dels EUA va abordar amb Maduro una possible trobada bilateral. Suspeses les decisions d’asil de migrants
El president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar ahir que l’espai aeri de Veneçuela quedarà “tancat en la seua totalitat”, un dia després que el mandatari anunciés que les operacions per detenir suposats narcotraficants veneçolans per terra començaran “molt aviat”. “A totes les aerolínies, pilots, narcotraficants i traficants de persones: els preguem que considerin que l’espai aeri sobre Veneçuela i els seus voltants romandrà tancat en la seua totalitat”, va dir Trump en xarxes socials. Hores abans, The New York Times va informar sobre una conversa telefònica de fa uns dies entre el líder republicà i el president veneçolà, Nicolás Maduro, durant la qual es va abordar una possible trobada bilateral.
L’Executiu veneçolà va condemnar l’“amenaça colonialista” de Trump i va qualificar les declaracions del mandatari nord-americà com “un acte hostil, unilateral i arbitraricontrari als principis del Dret Internacional”.
La tensió entre tots dos països s’ha elevat en els últims mesos, a causa dels atacs de l’Exèrcit nord-americà a suposades narcollanxes al Carib, que han deixat més de 80 de morts en més de 20 bombardejos. Els EUA van fer una crida a les aerolínies comercials a “extremar les precaucions” quan sobrevolin Veneçuela i el Carib.
Ofensiva contra la immigració
D’altra banda, l’Administració de Trump va anunciar divendres la suspensió de totes les decisions d’asil de persones migrants, a causa de l’atac el dimecres perpetrat per un ciutadà afganès que va provocar la mort d’una agent de la Guàrdia Nacional.
L’objectiu del Govern és poder “garantir que cada estranger sigui investigat i avaluat al màxim nivell possible”, després que aquesta mateixa setmana Trump informés de la intenció d’“interrompre permanentment” la immigració des de “països del tercer món”. Els EUA, a més, van anunciar la suspensió “immediata” de visats a ciutadans de l’Afganistan.