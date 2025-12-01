CONFLICTE
Ucraïna i els EUA reprenen el diàleg sobre el pla de pau
Mentre un bombardeig rus deixa un mort a Kíiv. Washington vol que el país sigui “independent i sobirà”
Una delegació diplomàtica dels Estats Units i una altra d’Ucraïna es van reunir ahir a Hallandale Beach, al sud de Florida, en una trobada en la qual el secretari d’Estat, Marco Rubio, va afirmar que les dos parts busquen “el final de la guerra” i un acord que garanteixi un futur estable per a Kíiv. “Volem veure el final de la mort i del sofriment”, va dir el cap de la diplomàcia nord-americana, abans de recalcar que la pau ha de garantir que Ucraïna sigui “sobirana i independent” i que el país pugui accedir a “una veritable prosperitat”.
Hores abans d’aquesta reunió als EUA, la capital ucraïnesa i la seua regió van tornar a ser escenari d’un bombardeig de Rússia que va deixar una víctima mortal i dinou ferits, després de l’atac massiu de dissabte –que va deixar tres morts i trenta-set ferits–, mentre que en altres parts d’Ucraïna també hi va haver danys personals i materials per l’ofensiva russa. Segons va lamentar el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, l’atac rus va tenir com a principal objectiu “nombrosos edificis residencials”. “Un total de 122 drons d’atac van ser llançats a la matinada, juntament amb dos míssils balístics”, va apuntar Zelenski.
Kíiv s’atribueix l’atac contra dos “vaixells fantasma” russos
� Ucraïna es va responsabilitzar ahir de l’atac que van patir el 28 de novembre passat dos petrolers que es dirigien al port rus de Novorossiïsk, al mar Negre, que va ser portat a terme amb drons navals. Segons va informar el diari Kyiv Independent, que cita una font del Servei de Seguretat d’Ucraïna (SBU), drons navals ucraïnesos Sea Baby van atacar dos petrolers russos sancionats, Kairos i Virat, que van quedar inutilitzats. El Govern ucraïnès afirma que aquests dos petrolers pertanyen a la flota russa a l’ombra, que són vaixells operats per Rússia per evadir les sancions promulgades el 2022 contra el petroler rus. Fins ara, el que se sabia és que havien estat abatuts per un “factor extern”.