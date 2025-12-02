POLÍTICA
El PP cita al Senat Cerdán i el fill d’Ábalos
El secretari general del PP, Miguel Tellado, va anunciar ahir que el seu grup citarà el pròxim 17 de desembre Santos Cerdán a la comissió d’investigació del cas Koldo del Senat. A més, va avançar que cridaran a aquest òrgan el socialista Antonio Hernando, actual secretari d’Estat i exmembre del gabinet de Pedro Sánchez, i Víctor Ábalos, fill de l’exministre de Transports. “El sanchisme comença a cantar, ho fa des de fora i des de dins de la presó, i el PP apujarà el volum perquè tot Espanya escolti la traviata sanchista”, va asseverar. Per la seua banda, la portaveu del PSOE, la lleidatana Montse Mínguez, va acusar de convertir la Cambra Alta en “un circ” i va criticar que el PP acusi el seu partit de “màfia” quan “és l’únic partit condemnat per corrupció a Espanya”. A més, també va retreure que revisquin ETA com a arma electoral.