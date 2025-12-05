POLÍTICA
La llei de multireincidència de Junts avança amb acords amb PSOE i PP
Preveu augmentar el càstig, per exemple, en casos d’estafa o de robatori de mòbils. Malgrat el rebuig de partits socis del Govern espanyol, com Bildu i Podem
La reforma penal per augmentar el càstig a la multireincidència, que va ser impulsada per Junts i que és una de les exigències dels de Carles Puigdemont al Govern de Pedro Sánchez, es va aprovar ahir per majoria en la ponència de la Comissió de Justícia del Congrés després d’introduir-se mitja dotzena de canvis que els independentistes han pactat amb PSOE i PP. En canvi, socis de l’Executiu de coalició com Bildu i Podem van fer constar el seu rebuig de la reforma.
Aquesta proposició de llei, que reforma el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim), va ser registrada per Junts el març de l’any passat i va ser presa en consideració sis mesos després, però es va guardar durant mesos en un calaix prorrogant cada setmana el termini de presentació d’esmenes parcials. El març d’aquest any es van presentar per fi les esmenes, però de nou va entrar en hibernació, i és que els socis d’esquerra del Govern central havien fet saber la seua disconformitat amb la reforma, que en canvi sí que demanava el PP.
Després de la ruptura del diàleg anunciada per Junts, el PSOE va accedir a reprendre la tramitació i ahir es va estar discutint en la ponència de la Comissió de Justícia, que es reuneix a porta tancada. El següent pas serà debatre l’informe de la ponència en la Comissió de Justícia, ja en sessió pública, la qual cosa es calcula per a la setmana del 17 de desembre. I d’allà anirà al pròxim Ple del Congrés, al gener o al febrer.
A més de penar amb fins a tres anys de presó el robatori de mòbils –una mesura que, després de les esmenes pactades, no afectarà dispositius que estiguin a la venda en botigues–, els grups també han pactat endurir el càstig previst al Codi Penal en determinades circumstàncies en els delictes d’estafa. Una esmena advoca per castigar amb penes d’entre un i sis anys de presó a qui cometi una estafa de quantia menor a 400 euros, però que siguin multireincidents (que tinguin tres condemnes per l’esmentat delicte).
Una altra de les propostes acordades és que el jutge que investigui delictes comesos a través d’internet pugui retirar cautelarment continguts il·lícits i interrompre els serveis que ofereixin els esmentats continguts o fins i tot bloquejar-los si arrelen a l’estranger. En canvi, queden pendents acords com la capacitat dels ajuntaments de personar-se en casos de multireincidents, entre altres elements, segons les fonts consultades.