JUSTÍCIA
Peramato promet al Congrés “guarir” la “ferida” a la Fiscalia General
La candidata del Govern central per ser la nova fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, es va comprometre ahir a “guarir” la “ferida” que ha deixat en el Ministeri Públic la condemna a Álvaro García Ortiz, però va evitar pronunciar-se sobre el que el PP va qualificar com a “atacs” al Tribunal Suprem per la interlocutòria relativa al seu predecessor. “No faig valoracions”, va contestar. Així es va pronunciar al Congrés, en el marc de la Comissió de Justícia que va examinar si compleix els mèrits i la idoneïtat necessaris per assumir la prefectura del Ministeri Públic. García Ortiz va renunciar al càrrec al ser condemnat a dos anys d’inhabilitació per un delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Peramato va començar la seua intervenció destacant la tasca exercida per “tots” els seus antecessors, “pels quals van tenir l’immens privilegi d’ostentar la prefectura superior del Ministeri Fiscal”. “En particular, vull mostrar el meu reconeixement al treball realitzat pel meu predecessor i per tot el seu equip per millorar i modernitzar la Fiscalia espanyola”, va afegir. Es va referir al procés del Suprem com “una profunda ferida que ha passat la Fiscalia espanyola i que ha de guarir sota la meua direcció”.