RAMADERIA
El fantasma de la crisi del 1997
La pesta porcina clàssica va obligar a sacrificar 1,2 milions de porcs i va provocar el tancament de tres mil granges, la gran majoria petites. Avui el sector és molt diferent, bolcat en les exportacions
El brot de pesta porcina africana detectat en l’entorn de Barcelona fa poc més de dos setmanes amenaça amb tensar un sector industrial que en tres dècades, des de l’última gran crisi, ha passat de petites explotacions de porc per a consum local a unes dos-centes empreses que mouen des de Catalunya milers de milions d’euros amb l’exportació com a clau del negoci.
Els primers positius detectats el 28 de novembre passat en senglars de l’àrea de Collserola, a Barcelona, han fet reaparèixer l’ombra d’una de les crisis més greus del sector porcí català: la del 1997, quan un focus de pesta porcina clàssica va obligar a tancar 3.000 granges catalanes de cop, el 17 per cent del total. Van tancar les més petites i menys eficients, que no van poder afrontar el cop econòmic.
A diferència del brot actual, que es limita a animals salvatges, aleshores el virus es va estendre pel bestiar de desenes de granges, sobretot a la província de Lleida, que va ser l’epicentre de l’epidèmia a nivell estatal, per la qual cosa es van haver de sacrificar 1,2 milions d’animals.Un estudi de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) xifra en 60 milions d’euros l’impacte econòmic d’aquella crisi.
Bolcat en l’exportació
Però avui el sector porcí es juga molt més, malgrat que el brot estigui localitzat, afirma la professora del departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida (UdL) i coautora dels informes del sector porcí que publica anualment la Generalitat, Esther García.
“Hi ha més risc perquè ha augmentat el volum de producció”, afirma García, que cita els 8 milions de caps de porcs que produeix Catalunya cada any, davant els 700.000 del 1997, segons dades del ministeri d’Agricultura.
“Produïm més del que podem consumir”, assenyala García, que ressalta la importància de les vendes internacionals per al sector.
Només el 2023, Catalunya va registrar prop de 3.200 milions d’euros en exportacions de porcí, el doble que fa una dècada.
La professora adverteix que els vetos decretats per països com el Japó i Mèxic poden provocar un excedent de producte i obligar a noves baixades de preus –que ja registren caigudes històriques–, amb un impacte “sistèmic” sobre Lleida, Barcelona i Girona.
A finals dels anys 90, el sector estava molt més atomitzat, amb unes 14.000 granges dedicades al porcí enfocades al mercat intern. Avui, queden al voltant de 5.000 explotacions, majoritàriament de criança intensiva i vinculades a les empreses integradores, com es coneix en l’argot tècnic les companyies càrnies que subministren animals i pinso als ramaders.
Un total de 258 empreses catalanes van exportar porcí de manera regular l’any 2024, 169 de les quals a la província de Barcelona, segons dades del departament d’Empresa.
Un “abans i un després”
Per al portaveu del sindicat Unió de Pagesos (UP), Rossend Saltiveri, el sector porcí espanyol ja ha perdut almenys 12 milions d’euros per la primera baixada de 10 cèntims per quilo a la llotja de Lleida, la qual cosa representa 3 milions de pèrdues a Catalunya en una sola setmana.
Saltiveri preveu retallades de preus que es podrien traduir en acomiadaments i en la sortida de petits productors: “Si comencen a abaixar els preus, les empreses podrien retallar costos. Hi haurà un abans i un després, i el petit [productor] sempre és la baula més feble.”
Tanmateix, associacions com la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (Fecic) o l’Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) consideren prematur avaluar l’impacte econòmic del brot i confien que el Govern central aconsegueixi que més països extracomunitaris limitin els seus vetos a la província de Barcelona o fins i tot als 91 municipis assenyalats per la Comissió Europea.
El professor d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Oriol Amat aporta una visió més optimista i assenyala que, des de la crisi financera del 2008, les empreses s’han capitalitzat “molt bé, han reduït el seu endeutament i tenen uns balanços molt sòlids per aguantar”, malgrat que admet que faran falta ajuts públics.
Trucar al 112
El subinspector i cap de l’àrea de grups de suport d’Agents Rurals, Quico Rivera, va fer ahir una nova crida a “no abaixar la guàrdia” davant la pesta porcina africana (PPA) i va explicar que es continua treballant en prospeccions dins del segon radi del brot, la zona de baix risc compresa entre els 6 i els 20 quilòmetres de la zona d’origen a Cerdanyola del Vallès.
En declaracions als mitjans de comunicació des de Santa Perpètua de Mogoda va agrair a la ciutadania el compliment de les restriccions, que, va afirmar, s’estan respectant “molt”, malgrat que va recordar el perill que les persones siguin focus de transmissió d’aquesta malaltia. De fet, el virus es pot transmetre de forma molt fàcil a través de les rodes de vehicles o de les sabates de persones que puguin trepitjar material contaminat. Per això és clau reduir el pas de vehicles i persones per zones de perill i de portar a terme una desinfecció adequada en el cas dels cotxes i els agents que treballen in situ contra la pesta.
Així mateix, va recordar la necessitat que els ciutadans alertin “ràpidament” el 112 en cas de trobar senglars morts o amb símptomes de malaltia.També va agrair la tasca de la resta de cossos desplegats per a la contenció del brot i va assenyalar que estan “molt contents” de com s’està desenvolupant el dispositiu. Va explicar que per a les prospeccions de terreny estan comptant amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Forestal i la Unitat Militar d’Emergències.