Síria celebra el primer any de la caiguda del règim d’Al-Assad
Milers de persones van sortir ahir als carrers a Síria per celebrar el primer aniversari de la caiguda del règim de Bashar al-Assad a causa d’una ofensiva de gihadistes i rebels encapçalats per Hayat Tahrir al-Sham. Durant aquest any les noves autoritats, encapçalades per Ahmed al-Sharaa, han aconseguit avenços a nivell diplomàtic, si bé la situació al país continua marcada pels desafiaments de seguretat i una acusada crisi humanitària.