Misteri sobre si Machado recollirà avui el Nobel de la Pau a Oslo
Després d’haver-se cancel·lat la roda de premsa que acostumen a oferir els guardonats la vigília. Mentrestant, Trump assegura que Maduro té els “dies comptats”
La presència de l’opositora veneçolana María Corina Machado a Oslo, Noruega, per recollir el Premi Nobel de la Pau seguia ahir sent una incògnita a menys d’un dia que comencin els actes oficials previstos per a l’entrega del guardó, que el Govern de Veneçuela va titllar dilluns de “subhasta”.
El primer acte oficial de la cerimònia, la roda de premsa que la guardonada havia de portar a terme ahir a l’Institut Nobel d’Oslo, va ser cancel·lada per l’organització que també va dir que no es pot en aquests moments preveure com i quan l’exdiputada veneçolana arribarà a la capital noruega.
L’aparició en públic de la líder opositora a Oslo, que viu en clandestinitat al seu país des d’inicis d’aquest any, seria la primera vegada que torna a l’ull públic des de gener del 2025.
Malgrat la incògnita de la presència de Machado, a Oslo ja es troben la seua mare, Corina Parisca, la seua germana, Clara Machado, i la seua filla, Ana Corina Sosa, que va declarar que està “plena d’il·lusió i orgull” pel guardó que rebrà la seua mare.
A més del seu cercle familiar, també viatgen a Oslo representants de la dreta llatinoamericana per a acompanyar la dirigent opositora, com el president argentí, Javier Milei, el president de Panamà, José Raúl Mulino, i el seu homòleg paraguaià, Santiago Peña, entre altres.
A la cerimònia d’avui està prevista també l’assistència de l’opositor veneçolà Edmundo González Urrutia, exiliat a Espanya i que es va enfrontar a Nicolás Maduro en les eleccions de juliol del 2024 quan Machado va ser inhabilitada per presentar-se.
Per la seua part, el secretari general del governant Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV), Diosdado Cabello, va arremetre contra el guardó i el va titllar de “subhasta” que s’atorga “al millor postor”.
També va rebutjar la intenció de Panamà de mediar entre Caracas i Washington davant de les tensions entre els dos països pel suport panameny a l’oposició veneçolana. “Allà es fa el que digui els EUA”, va assenyalar.
Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar en una entrevista publicada ahir que Maduro té els dies “comptats” i no va descartar una possible invasió terrestre a Veneçuela.