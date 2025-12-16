SUCCESSOS
Pluges torrencials deixen trenta-set morts al Marroc
Una riuada va arrasar el nucli de la ciutat atlàntica de Safi. Va inundar desenes d’habitatges i comerços del barri antic
Almenys 37 persones van morir i 14 van resultar ferides, dos d’elles ingressades a cures intensives, com a conseqüència de les inundacions provocades per les pluges torrencials a la ciutat atlàntica de Safi, al sud-oest del Marroc, que va causar també greus danys materials.
Les fortes precipitacions, caigudes des de dissabte passat, van causar avingudes sobtades que van inundar desenes d’habitatges i comerços a la medina (nucli antic) de la ciutat, agreujada per l’estretor dels carrerons i la fragilitat de les construccions. Els corrents van sorprendre venedors ambulants que exhibien mercaderies en aquesta zona baixa, entrada a la ciutat antiga, arrossegant-ne molts cap a l’Atlàntic, per la qual cosa no es descarta que pugui pujar el número de morts.
La ciutat s’ubica a la costa atlàntica, als peus de l’altiplà d’Abda, a uns 325 quilòmetres al sud de la capital, Rabat, i compta amb més de 300.000 habitants. Les precipitacions van començar dissabte a la tarda a la província de Safi i no van cessar fins a aquest dilluns, però la intensitat es va concentrar diumenge, amb el desbordament del riu Chaaba. Les pluges es poden allargar fins demà.