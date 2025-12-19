POLÍTICA
Sánchez aposta per seguir amb Sumar, però sense canvis
El cap de l’Executiu insisteix en l’aliança “malgrat les discrepàncies”. Responsabilitza el PP del creixement de Vox
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va apostar ahir a Brussel·les per continuar governant amb Sumar “malgrat les discrepàncies” i va concloure que els únics canvis a l’Executiu seran puntuals per substituir ministres –com en el cas de la titular d’Hisenda, María Jesús Montero, i d’Educació, Pilar Alegría– que es presentin a eleccions autonòmiques. Sánchez va recordar que PSOE i Sumar són dos organitzacions polítiques “diferents i amb una cultura diferent”, però va destacar que “hi ha moltes coses que ens uneixen”, com el full de ruta dels “avenços” implementats en els “set anys de mandat”.
D’aquesta manera, Sánchez manté la seua distància amb les reclamacions de canvis de Sumar, arran dels últims escàndols per corrupció en els casos Koldo i Leire Díez, i també per l’allau de denúncies per assetjament sexual contra diversos membres del partit. La vicepresidenta del Govern central, Yolanda Díaz, ha demanat els últims dies una “remodelació” del Govern i ha advertit que per als socialistes “resistir” com l’estiu passat “no serà suficient”.
A més, les secretàries d’Organització tant del PSOE com de Sumar tenen previst reunir-se avui per abordar la continuïtat de la legislatura, marcada per la ruptura de Junts i les veus crítiques a ERC, PNB i Podem, la secretària general del qual, Ione Belarra, va titllar de “paripé” el partit entre els dos socis majoritaris de Govern. “L’Executiu ja està mort”, va assegurar ahir Belarra.
Auge de l’extrema dreta
Paral·lelament, Sánchez va acusar el PP de ser responsable de l’auge de Vox i es va defensar de les crítiques de Sumar, que apunten que la “inacció” dels socialistes ajuda al creixement de l’extrema dreta. El cap de l’Executiu va carregar contra el “blanquejament” del PP sobre Vox i va afirmar que a Espanya no hi ha oposició política, sinó una d’“absolutament destructiva” que vota en contra de “polítiques beneficioses” per als ciutadans.