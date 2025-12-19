POLÍTICA
Trump glorifica els assoliments del seu mandat en el discurs a la nació
Carrega contra els demòcrates i la immigració mentre que destaca l’augment dels salaris. Anuncia una nova reforma sanitària i atorga un bo a militars
El president dels Estats Units, Donald Trump, va defensar dimecres tots els assoliments de la seua gestió un any després d’arribar de nou al poder, “els canvis positius” més grans de la història del país nord-americà. Durant el seu discurs a la nació, extremadament positiu, Trump va aprofitar per carregar contra la immigració i va afirmar que en els últims mesos els EUA han passat “del pitjor al millor” després de les deportacions portades a terme. “El nostre país era motiu de burla arreu del món, però ja no riuen”, va remarcar.
El mandatari nord-americà va destacar que “els salaris estan pujant més ràpid que la inflació”, encara que les enquestes mostren un creixent descontentament amb les polítiques econòmiques de la seua Administració. El cap republicà, a més, va anunciar una reforma sanitària per posar fi al programa Obamacare, que va considerar “inassequible”, i va afirmar que el seu pla dona “diners directament a la gent perquè puguin comprar la seua pròpia assistència de salut”, encara que no va donar més detalls. “Els únics perdedors seran les companyies asseguradores que s’han enriquit i el Partit Demòcrata”, va assenyalar Trump, que va anunciar fortes restriccions a l’atenció mèdica relacionada amb els processos de canvi de gènere en menors de 18 anys, que buscarien tallar fons federals a les institucions de salut que ofereixin aquests tractaments. Així mateix, Trump va prometre un nou programa per facilitar l’habitatge assequible i va anunciar que atorgarà a 1.450.000 membres de les Forces Armades un “bo especial”, que va anomenar “dividend del guerrer”, per valor de 1.776 dòlars, xifra simbòlica que fa referència a l’any de la fundació del país.
Plaques a expresidents
Trump va col·locar plaques sota els retrats d’expresidents a la Casa Blanca, que ridiculitzen Joe Biden i Barack Obama. “El dormilega Joe Biden va ser, de llarg, el pitjor president en la història dels Estats Units”, exposa, mentre que descriu Obama com “una de les figures polítiques més divisives de la història dels Estats Units”. En el cas de Ronald Reagan, afirma que “va guanyar la guerra freda” i que era “fan de Trump”.
V
El Govern de Veneçuela va demanar dimecres una reunió urgent al Consell de Seguretat de l’ONU després de l’anunci dels Estats Units del bloqueig dels vaixells petrolers sancionats que surtin i entrin del país sud-americà.
El president veneçolà, Nicolás Maduro, va afirmar que un govern imposat al país “no duraria ni 47 hores” i va acusar els EUA de maniobrar per fer de Caracas “una colònia”. “Guerra? Hem dit que no”, va assenyalar el mandatari en una entrevista televisiva. Maduro, a més, va fer una crida als militars colombians per aconseguir una “unió perfecta” davant de “tot el mal que ens tracta de fer l’imperi nord-americà avui”.Per la seua banda, el Govern xinès va mostrar el seu suport a Veneçuela i a la “salvaguarda de la seua sobirania i dignitat nacional”, i va qualificar les accions dels EUA d’“intimidació unilateral”.