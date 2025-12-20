POLÍTICA
Sumar avisa el PSOE que posa en risc la coalició si no hi ha canvis
La reunió entre els socis no atura la crisi oberta pels casos d’assetjament i corrupció dels socialistes. La JEC obre expedient a Sánchez per crítiques al PP
La reunió feta ahir al Congrés entre PSOE i els partits de Sumar no va servir per tancar la crisi oberta en la coalició després dels casos d’assetjament sexual i corrupció que escatxiguen els socialistes i la tensió entre els socis de la coalició continuen vives. Durant l’encontre, els de Yolanda Díaz van avisar que si no hi ha un canvi de rumb es posarà en risc el seu acord d’investidura, mentre que els socialistes van remarcar el que els uneix. La reunió, a la qual no van assistir ministres, es produeix després que a començaments d’aquesta setmana es reunissin el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. De la trobada entre ambdós dirigents no van transcendir detalls, més allà que Sumar la va valorar com a “útil”.
Malgrat el seu descontentament amb la reunió, Sumar va assenyalar que el PSOE “té l’oportunitat de rellançar la legislatura en tots els fronts” i va insistir en la necessitat de posar en marxa mesures contra la corrupció i d’impulsar l’agenda social.
En aquest sentit, van avisar Sánchez que si persisteixen en el seu “immobilisme”, “bunqueritzats a Ferraz i Moncloa” i sense donar explicacions a la ciutadania, perillarà la coalició. Sánchez ja va afirmar dilluns passat que no té intenció de remodelar el seu Consell de Ministres durant la roda de premsa de balanç anual.
Respecte a aquesta compareixença al Palau de la Moncloa, la Junta Electoral Central (JEC) ha decidit obrir un expedient sancionador al president per saltar-se l’obligació legal de neutralitat dels poders públics en període electoral al llançar diverses crítiques sobre el PP. Els populars ho havien denunciat al considerar que, en plena campanya electoral a Extremadura, el president del Govern havia utilitzat una compareixença institucional per difondre “missatges polítics partidistes, incomplint els principis d’objectivitat, transparència i igualtat entre els actors electorals que consagra la legislació electoral i la doctrina de la JEC”. Entre altres coses, Sánchez va acusar “la dreta i la ultradreta” de frenar avenços socials on governen i els va atribuir “campanyes d’assetjament personal”, “mentides” i “fang” contra ell.