Trump diu ara que no descarta una guerra amb Veneçuela
Els EUA amenacen de tancar els seus ports a vaixells espanyols
El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que no descarta la possibilitat d’una guerra amb Veneçuela, després de mesos destruint embarcacions suposadament carregades amb droga en aigües properes al país sud-americà. “No ho descarto, no”, va dir el mandatari en una entrevista telefònica amb la cadena NBC News realitzada dijous i difosa ahir.
Trump va ordenar dimarts bloquejar l’entrada i sortida de Veneçuela de tots els petrolers sancionats pels Estats Units, una setmana després d’haver confiscat un vaixell carregat amb cru a prop de les costes veneçolanes. Els Estats Units van augmentar així la pressió sobre el Govern de Nicolás Maduro, a qui acusa de liderar el Cartel de los Soles, cosa que Caracas nega, després de mesos de bombardejos a suposades llanxes pertanyents al narcotràfic al Carib i el Pacífic. Trump va firmar a més dijous una llei que autoritza l’assignació de gairebé 900.000 milions de dòlars (uns 767.858 milions d’euros) per a programes del departament de Defensa, una despesa militar rècord, incloent un augment de sou del 3,8 per cent per a les tropes. Per la seua part, el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va evitar respondre si l’Administració de Trump busca fer fora Nicolás Maduro del poder a Veneçuela.
En un altre ordre de coses, la Comissió Federal Marítima dels Estats Units va proposar ahir a la nit tancar els seus ports a vaixells espanyols mentre continua la investigació sobre la negativa d’Espanya que vaixells de càrrega nord-americans amb armament per a Israel fessin escala a Algesires. Examina opcions que inclouen “limitacions a la càrrega, la denegació d’entrada a vaixells que operin sota bandera espanyola o la imposició de multes de 2,3 milions de dòlars per viatge en vaixells amb bandera espanyola”.