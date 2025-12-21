EUA
Justícia difon milers de documents d’Epstein
Amb fotos de Bill Clinton i Mick Jagger
El departament de Justícia dels EUA va publicar divendres milers d’arxius del cas del pederasta Jeffrey Epstein, entre els quals figuren imatges de l’expresident Bill Clinton reclinat en un jacuzzi i fotografies del difunt financer al costat de figures de l’espectacle com Mick Jagger i Michael Jackson.
Els documents desclassificats inclouen almenys cinc imatges de l’exmandatari demòcrata. En dos d’aquestes apareix al costat d’Epstein i en d’altres se’l veu en una festa amb el cantant britànic Mick Jagger, sense presència del financer en aquestes últimes.
La Justícia nord-americana va publicar un total de 3.965 arxius, amb una mida aproximada de 3 gigabytes, repartits en quatre nous conjunts de dades.
La majoria són documents en format PDF, a més d’un arxiu de vídeo i diverses imatges individuals, algunes integrades a expedients de múltiples pàgines.
Tanmateix, el líder del Partit Demòcrata al Senat dels Estats Units, Chuck Schumer, va acusar el Govern de no complir amb la llei al no haver publicat els documents per complet, ja que molts d’aquests estan censurats.