EUA
Desapareixen dades de Trump dels arxius d’Epstein
Al ser alliberats milers de documents. Els demòcrates diuen que es vol encobrir la relació del president amb el pedòfil
Els demòcrates del Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants dels EUA van denunciar ahir que el departament de Justícia ha esborrat material dels arxius del delinqüent sexual Jeffrey Epstein en què es podia veure el president Donald Trump, publicat aquest divendres després que acabés el termini per a la seua publicació en virtut d’una llei bipartidista aprovada al Congrés després que Trump canviés de postura sobre aquest assumpte.
En concret, l’arxiu número 468 ja no apareix a l’apartat que el departament de Justícia ha habilitat en la seua pàgina web sota el nom “Biblioteca Epstein”.
La imatge mostra un escriptori amb multitud de marcs de fotografies i un calaix obert on es poden observar més instantànies, en una de les quals Trump apareix al costat de la seua esposa Melania, el pederasta Epstein i la seua col·laboradora Ghislaine Maxwell.
En aquest sentit, el líder del Partit Demòcrata al Senat, Chuck Schumer, va insinuar que les autoritats nord-americanes podrien estar ocultant molta més informació. “Aquest podria ser un dels encobriments més grans en la història dels EUA”, va afirmar.