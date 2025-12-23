POLÍTICA
Saiz, nova portaveu del Govern central i una crítica de Page, a Educació
Al sortir Alegría del Consell de Ministres per ser candidata del PSOE a Aragó. El president es veu amb “ganes” de tirar endavant la segona part de la legislatura
El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, serà la nova portaveu del Govern en substitució de Pilar Alegría, i que Milagros Tolón, actual delegada del Govern central a Castella-la Manxa i crítica amb Emiliano García-Page, es farà càrrec de la cartera d’Educació, Formació Professional i Esports. El cap de l’Executiu de l’Estat va revelar aquests canvis, motivats per la sortida d’Alegría per optar com a candidata socialista a la presidència d’Aragó, en una declaració institucional al Palau de la Moncloa després d’haver-ho comunicat al rei. Saiz es converteix així en la cinquena portaveu dels governs de Pedro Sánchez, que sempre ha elegit dones per a aquest paper. Isabel Celáa, María Jesús Montero i Isabel Rodríguez van precedir Alegría. Per la seua part, Tolón serà la tercera ministra d’educació de Sánchez, després de Celáa i Alegría. És la quarta remodelació del Consell de Ministres que Sánchez ha emprès en aquesta legislatura. Després del nomenament, tant una com l’altra van jurar els nous càrrecs com a portaveu i titular d’Educació davant del rei Felip VI. A la tarda, Tolón va rebre la nova cartera de mans de la seua antecessora en el càrrec.
Amb aquests nomenaments i l’endemà de les eleccions a Extremadura, on el PSOE va patir una desfeta, Sánchez va subratllar que la Moncloa afronta aquesta segona part de la legislatura “amb ganes, energies renovades, amb les piles carregades i disposat a barallar-se per tirar endavant cada iniciativa, amb voluntat de diàleg, amb humilitat i amb la certesa de comptar amb els millors perfils per portar a terme aquesta tasca”. El cap de l’Executiu va elogiar la tasca d’Alegría al capdavant del ministeri d’Educació i va subratllar que ha liderat l’esforç inversor més gran en dècades en matèria educativa, amb dotacions rècord en beques, garantint la igualtat d’oportunitats, dignificació de les condicions de les i els docents i impulsant l’educació de 0 a 3 anys.
El PP va criticar el nomenament de Saiz afirmant que va participar en “les adjudicacions a la constructora” de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE investigat per corrupció.