SEGRE
ÚLTIMA HORA

Tallada l'R13 i l'R14 entre les Borges Blanques i la Plana-Picamoixons per un robatori de cable

POLÍTICA

Saiz, nova portaveu del Govern central i una crítica de Page, a Educació

Al sortir Alegría del Consell de Ministres per ser candidata del PSOE a Aragó. El president es veu amb “ganes” de tirar endavant la segona part de la legislatura

Alegría traspassant ahir la cartera d’educació a la nova ministra del ram, Milagros Tolón. - EUROPA PRESS

Alegría traspassant ahir la cartera d’educació a la nova ministra del ram, Milagros Tolón. - EUROPA PRESS

Publicat per
Agències

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, serà la nova portaveu del Govern en substitució de Pilar Alegría, i que Milagros Tolón, actual delegada del Govern central a Castella-la Manxa i crítica amb Emiliano García-Page, es farà càrrec de la cartera d’Educació, Formació Professional i Esports. El cap de l’Executiu de l’Estat va revelar aquests canvis, motivats per la sortida d’Alegría per optar com a candidata socialista a la presidència d’Aragó, en una declaració institucional al Palau de la Moncloa després d’haver-ho comunicat al rei. Saiz es converteix així en la cinquena portaveu dels governs de Pedro Sánchez, que sempre ha elegit dones per a aquest paper. Isabel Celáa, María Jesús Montero i Isabel Rodríguez van precedir Alegría. Per la seua part, Tolón serà la tercera ministra d’educació de Sánchez, després de Celáa i Alegría. És la quarta remodelació del Consell de Ministres que Sánchez ha emprès en aquesta legislatura. Després del nomenament, tant una com l’altra van jurar els nous càrrecs com a portaveu i titular d’Educació davant del rei Felip VI. A la tarda, Tolón va rebre la nova cartera de mans de la seua antecessora en el càrrec.

Amb aquests nomenaments i l’endemà de les eleccions a Extremadura, on el PSOE va patir una desfeta, Sánchez va subratllar que la Moncloa afronta aquesta segona part de la legislatura “amb ganes, energies renovades, amb les piles carregades i disposat a barallar-se per tirar endavant cada iniciativa, amb voluntat de diàleg, amb humilitat i amb la certesa de comptar amb els millors perfils per portar a terme aquesta tasca”. El cap de l’Executiu va elogiar la tasca d’Alegría al capdavant del ministeri d’Educació i va subratllar que ha liderat l’esforç inversor més gran en dècades en matèria educativa, amb dotacions rècord en beques, garantint la igualtat d’oportunitats, dignificació de les condicions de les i els docents i impulsant l’educació de 0 a 3 anys.

El PP va criticar el nomenament de Saiz afirmant que va participar en “les adjudicacions a la constructora” de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE investigat per corrupció.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking