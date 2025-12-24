EUA
Trump bateja nous vaixells amb el seu nom
El president nord-americà manté l’ofensiva contra Maduro, al qual insta a deixar el poder, i afirma que es quedarà amb el petroli dels vaixells confiscats
El president dels Estats Units, Donald Trump, va ordenar dilluns la construcció de dos nous vaixells de guerra que portaran el seu nom i que seran part de l’anomenada “flota daurada”. Segons el mandatari, aquests vaixells seran els primers de la futura “Trump Class” i seran “100 vegades més poderosos” que els existents en l’actualitat. Trump, a més, va insistir en la importància de construir aquests cuirassats “amb rapidesa” i va criticar les empreses dedicades a la construcció de naus per a l’Armada perquè “no estan fent una bona feina”.
El desenvolupament militar nord-americà continua mentre l’Exèrcit manté els seus atacs contra suposades narcollanxes, l’últim dilluns al Pacífic Oriental –que va causar la mort d’una persona–. Trump també segueix amb la seua ofensiva contra Veneçuela i va assegurar que els EUA es quedaran amb el petroli dels vaixells confiscats en les últimes setmanes. Sobre el president veneçolà, Nicolás Maduro, va apuntar que seria “intel·ligent” si deixa el poder i li va advertir “que si es fa el dur serà l’última vegada que podrà fer-ho”. El cap de la Casa Blanca també va qualificar de “busca-raons” el president colombià, Gustavo Petro. Maduro, per la seua part, va instar Trump a “atendre els temes del seu país”.
Més arxius del cas Epstein
Paral·lelament, el departament de Justícia va publicar un nou paquet amb documents relacionats amb el cas del delinqüent sexual Jeffrey Epstein. L’Administració Trump, tanmateix, va advertir que alguns dels arxius “contenen afirmacions falses i sensacionalistes contra el president”. Hores abans, The Washington Post va descarregar arxius esborrats posteriorment en els quals s’indica que Trump va volar en l’avió privat d’Epstein almenys vuit vegades, una amb una jove de 20 anys.