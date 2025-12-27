CONFLICTE
EUA ataca campaments d’Estat Islàmic a Nigèria
Amb la col·laboració del Govern del país africà. Trump justifica l’ofensiva per la “massacre contra cristians”
Forces nord-americanes han atacat campaments del grup terrorista Estat Islàmic a Nigèria. Així ho va confirmar dijous el president nord-americà, Donald Trump, que va justificar l’ofensiva pels assassinats de “cristians innocents”. “Prèviament vaig advertir a aquests terroristes que si no aturaven la massacre de cristians, es desencadenaria un infern, i aquesta nit així ha estat”, va comunicar el mandatari.
L’atac, que va deixar diverses víctimes a prop de la frontera amb el Níger, va comptar amb el suport i la col·laboració del Govern nigerià. El ministre d’Exteriors del país, Yusuf Tuggar, va explicar a Al-Jazeera que va parlar amb el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, abans de l’atac i que l’operació va obtenir l’aprovació del president de Nigèria, Bola Ahmed.
Tuggar, a més, va puntualitzar que entre les víctimes dels grups armats hi ha seguidors de diverses religions, no només cristians, i va apuntar que Nigèria lluita contra el terrorisme i la discriminació religiosa, posant com a exemple la cooperació amb els EUA en aquest atac. Trump havia amenaçat anteriorment d’una intervenció militar al país –designat com “d’especial preocupació”– i d’eliminar els ajuts al Govern de Nigèria si no s’aturaven les agressions a cristians.
Segons el president nord-americà, els bombardejos van ser “perfectes, com només els Estats Units són capaços de fer”. Van requerir el llançament d’una desena de míssils Tomahawk des d’un vaixell de l’Armada desplegat al Golf de Guinea, on el departament de Guerra dels EUA va comptabilitzar “múltiples víctimes”.
Més cops a ISIS
Paral·lelament, el Govern sirià va anunciar dimecres la detenció del líder d’Estat Islàmic a la governació de Damasc, Taha al-Zubi, en un operatiu desenvolupat juntament amb la coalició internacional encapçalada pels EUA. Tres membres més d’una cèl·lula d’ISIS van ser arrestats a Alep amb armes, municions i material per cometre atemptats.