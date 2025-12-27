EMERGÈNCIES
Evacuats i vies tallades pel temporal a Girona
Protecció Civil manté l’alerta fins avui i demana precaució. Afectades diverses carreteres i gairebé 370 trucades al 112
Rescats, avingudes de rius i afectació en carreteres van ser diverses de les conseqüències del temporal que va afectar Catalunya el dia de Sant Esteve. Protecció Civil va enviar una alerta als telèfons mòbils de les poblacions de l’Alt i el Baix Empordà i va demanar evitar els desplaçaments per carretera.
El temporal va afectar principalment la província de Girona, amb registres de 130 litres d’aigua per metre quadrat acumulats a Osona i de més de 100 a l’Alt Empordà i la Garrotxa. La Generalitat va constatar avingudes especialment importants al riu Ges a Torelló (Barcelona) i al Manol a Santa Llogaia d’Àlguema (Girona), que va obligar a evacuar 16 usuaris d’una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual al Far d’Empordà. L’accés a diverses platges de la Costa Brava va quedar tancat i hi va haver onades de fins a nou metres en algunes.
Paral·lelament, prop de vint carreteres van quedar afectades, algunes de les quals a Lleida (vegeu la pàgina 10), mentre que la caiguda d’un arbre a la zona de les vies de Fornells de la Selva va obligar a evacuar 220 passatgers de dos trens de l’R11, malgrat que no es van registrar ferits.
El telèfon d’emergències 112 havia rebut fins a les quatre de la tarda un total de 369 trucades amb 248 expedients, la majoria al Barcelonès.