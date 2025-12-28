HABITATGE
Material des de Lleida per als desallotjats del B9
Aigua, roba d’hivern i tovalloles higièniques són el principal material que està recollint l’Ateneu La Baula de Lleida per als desallotjats de l’antic institut B9 de Badalona. A partir d’una proposta de la Xarxa de Casals i Ateneus dels PPCC, i en col·laboració amb Fruita amb Justícia Social i Ndiatiguia, aquesta organització va decidir donar suport a la iniciativa. “Ens podria passar a totes”, avisen membres de l’Ateneu, que exercirà encara avui d’11 a 14 i de 17 a 20 hores com a punt de recollida. Afirmen que “està anant bé i està arribant a la gent” encara que denuncien que les institucions hagin “donat l’esquena” als desallotjats malgrat el temporal. Segons la conselleria de Drets Socials, ja hi ha 147 persones resituades de les 400 que han arribat a ocupar el B9 després dels reallotjaments dels últims dies.