CONFLICTE
Nou alto el foc de Tailàndia i Cambodja
Tailàndia i Cambodja van acordar ahir un alto el foc immediat a la frontera comuna, després d’enfrontaments militars des del 7 de desembre que ha deixat un centenar de morts i prop de 700.000 desplaçats. Així ho van acordar els ministres de Defensa d’ambdós països amb la firma d’una declaració conjunta, amb la qual es comprometen a evitar provocacions com el desplaçament de tropes a les zones limítrofes –i abordar-les amb mecanismes bilaterals–, retirar mines antipersona i garantir el retorn segur dels desplaçats.
Aquest alto el foc arriba després d’un primer intent del president dels EUA, Donald Trump, el 12 de desembre, de mediar en el conflicte. Al juliol, tant Bangkok com Phnom Penh van decidir atacar-se per disputes frontereres,i després d’una treva violada reiteradament van reprendre el conflicte fa vint dies.