POLÍTICA
Retrets i crítiques a Salvador Illa per l’optimisme del seu discurs de Nadal
Junts adverteix que “Catalunya no va bé” i assenyala problemes en habitatge, transport i llengua. Comuns reclama “polítiques concretes” i no només “bones paraules”
El discurs nadalenc del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha suscitat les crítiques de diversos grups de l’oposició, que no comparteixen el seu optimisme i el seu diagnòstic positiu de la situació de Catalunya aquest any. El mandatari català va destacar que aquest 2025 “ha estat bo per a Catalunya” i va augurar que el 2026 serà “encara millor”.
La primera a reaccionar va ser la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, que va retreure a Illa que la seua “propaganda” va per una banda i “la realitat del país” per una altra. “Catalunya no va bé”, va apuntar Sales, que va subratllar que “molts catalans no arriben a final de mes, l’habitatge és inassumible, Rodalies no funciona, els serveis públics estan saturats i el català retrocedeix de forma molt preocupant”.
Sales també va denunciar l’“oblit” que encara hi ha “exiliats i represaliats” i va considerar que el discurs del mandatari català va ser “gris, sense lideratge i sense ambició”, com l’“acció” del Govern.
Per la seua part, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, va demanar a Illa que “actuï amb decisió per millorar la vida de la gent” el 2026. “Calen polítiques concretes i un nou finançament singular, no només bones paraules”, va assenyalar Albiach, que va advertir que “l’habitatge desorbitat, els trens amb retards i llistes d’espera eternes” són els principals problemes a Catalunya.
En relació amb el finançament singular, tant el líder d’ERC, Oriol Junqueras, com la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, van carregar contra Junts al ser un obstacle perquè s’aprovin. Junqueras va instar la formació de Carles Puigdemont a votar a favor de la condonació del deute i d’un “millor” sistema de finançament per “demostrar el seu compromís” amb Catalunya, després de les crides a un “front comú” contra el Govern central. Vidal, per la seua part, va assenyalar Junts com “el gran problema” de cara a les negociacions, per la “política de bloqueig i del no a tot”.
Mínguez assegura que el PSOE està centrat en el finançament
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, va afirmar ahir des de Lleida que els socialistes estan centrats a “complir els acords” pendents, entre els quals el finançament singular, condició d’ERC per negociar els pressupostos a Catalunya i Espanya segons el seu líder, Oriol Junqueras. “Alguns s’han complert perquè la dinàmica és més fàcil de poder escometre’ls, i els altres estan sobre la taula i es tanquen els diferents acords, com el del finançament per a Catalunya”, va dir la lleidatana. D’altra banda, Mínguez va demanar la dimissió del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per “mentir” sobre la gestió de la dana i ser “còmplice necessari de tota una negligència criminal”, amb referència als missatges amb l’expresident valencià Carlos Mazón. La portaveu socialista va recordar que Feijóo va acusar el Govern de no facilitar mitjans al Consell. “Si tingués paraula, no menjaria el raïm sent el líder del PP.”