IMMIGRACIÓ
3.100 persones han mort aquest any intentant arribar a Espanya
Un total de 3.090 persones van morir el 2025 quan provaven d’assolir les costes espanyoles, segons el balanç que el col·lectiu Caminant Fronteres va fer públic ahir i que revela un augment significatiu de les tragèdies en la ruta algeriana cap a les Balears. Després d’un 2024 rècord en el qual el col·lectiu va comptabilitzar més de 10.000 morts al mar camí d’Espanya, les xifres d’aquest 2025 són reflex del descens de les arribades en la ruta canària, la més mortífera.